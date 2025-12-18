El Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any ja té les deu obres nominades de la novena edició del prestigiós guardó, que enguany s’entregarà per primera vegada en el marc de la gala de la 75a Nit de les Lletres Catalanes. El premi es consolida com el més ben dotat econòmicament del país per a obra publicada amb 25.000 euros, 5.000 dels quals són per a promoció del llibre.
Les obres nominades han estat publicades entre el novembre del 2024 i desembre del 2025 i són: La gran família, d’Antònia Carré-Pons; L’home que va vendre el món, de Melcior Comes; Si una família, d’Alba Dalmau; Virgil, de Quim Español; Guerra, victòria, demà, de Carles Fenollosa; Els claustres, de Víctor García Tur; Demolició, de Lluís Llort; Abans més que Encara, de Miquel de Palol; Els crits, de Víctor Recort, i Escenaris, de Toni Sala.
El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha assegurat que la llista de finalistes “demostra una vegada més la qualitat literària que aflora any rere any arreu dels Països Catalans, de València a Girona passant per Sa Pobla, Terrassa o Barcelona”. Antich també ha valorat la “feina que han fet les editorials [aquest any nou de diferents entre les novel·les nominades] per descobrir-nos noves històries que atrapen i que ja formen part d’aquest corpus de qualitat de la literatura catalana”.
Canvis importants al Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any
Una de les grans novetats del Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any d’enguany és que ja no es triaran tres manuscrits arriben a la final, sinó que ho faran els deu nominats, i la guanyadora es donarà a conèixer en el marc de la Nit de les Lletres Catalanes.
El Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any va néixer l’any 2017 amb la voluntat de convertir-se en la versió catalana de prestigiosos guardons com el Premi Goncourt francès o el Booker anglès, així com de promocionar les obres en llengua catalana, fomentar-ne la traducció i revitalitzar el sector literari en català.
Llista de guanyadors del Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any
2017 – Els estranys, de Raül Garrigasait.
2018 – Aprendre a parlar amb les plantes, de Marta Orriols.
2019 – L’esperit del temps, de Martí Domínguez.
2020 – Boulder, d’Eva Baltasar.
2021 – Junil a les terres dels bàrbars, de Joan-Lluís Lluís.
2022 – Ràbia, de Sebastià Alzamora.
2023 – La mestra i la bèstia, d’Imma Monsó.
2024 – Cavall, atleta, ocell, de Manuel Baixauli.