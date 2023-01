‘Ràbia’, de Sebastià Alzamora, Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any

Ràbia (Proa), de l’escriptor mallorquí Sebastià Alzamora, ha guanyat el 6è Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any, segons ha informat l’entitat. El jurat del premi, format per Oriol Izquierdo, Marta Pessarrodona, Xavier Pla, Neus Real i Marta Segarra, ha triat la novel·la perquè “sota una anècdota aparentment intranscendent, la novel·la de Sebastià Alzamora desplega una mirada nova sobre una realitat concreta que se supera a si mateixa per compondre un fresc del qual es desprèn una reflexió sobre la banalitat del mal”.

“”Quan vaig acabar la novel·la vaig pensar ‘no sé si tindrà lectors’, no per fer modèstia, però pensava que era una història que, de tan petita, podia no cridar l’atenció”, ha explicat Sebastià Alzamora. “No crec que la literatura ens protegeixi del mal, però sí que, d’alguna manera, ens compensa perquè ens permet intentar entendre. Això és el que vaig intentar fer amb aquesta breu novel·la”.

El president d’Òmnium, Xavier Antich, durant l’entrega del premi a Millor Novel·la de l’Any / Òmnium

El Premi Òmnium, el més ben dotat per a obres en llengua catalana

Enguany, Alzamora competia amb Al llac (Columna), de Maria Barbal, i Les altures (Empúries), de Sebastià Portell. El Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any és el guardó més ben dotat econòmicament a obra publicada en llengua catalana amb 20.000 euros directes per a l’autor i 5.000 euros addicionals per fer promoció. L’objectiu de l’entitat quan va crear el premi era “prestigiar les lletres catalanes” amb un guardó que pogués igualar-se a altres premis similars de literatura d’arreu del món.

“Hi ha molts àmbits on la llengua catalana pateix les conseqüències de tenir en Estat a la contra”, ha explicat el president de l’entitat, Xavier Antich. “Per això des d’Òmnium dediquem la majoria de recursos a projectes concrets que promoguin la llengua i la cultura catalanes allà on és més estratègic”, ja que “la cultura catalana és creativa i ambiciosa com qualsevol altra, i allà on disposa de regnes pròpies per desenvolupar-se amb normalitat, el català és competitiu”.