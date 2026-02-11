Tots els nominats als premis a obra publicada d’Òmnium i l’IEC

La 75a Nit de les Lletres Catalanes comença a escalfar motors. Òmnium Cultural i l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) han presentat aquest dimecres els nominats i nominades als premis que s’entregaran durant la gala a obra publicada. En aquesta particular foto de família s’han donat cita els 23 finalistes del Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any, el Premi Montserrat Franquesa de Traducció i el Premi Vinyeta FICOMIC. El guanyador de cada guardó es donarà a conèixer durant la gala que se celebrarà el pròxim 14 de març al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC).
“Aquesta foto és un reconeixement al talent de vint-i-tres autors referents per al país, que personifiquen, a través de les seves obres, la potència i el prestigi de la literatura catalana […] Tots ells han estat seleccionats, d’entre els millors de l’any 2025, per diversos jurats independents i de gran expertesa en narrativa, traducció i còmic. A més, demostren la vitalitat, la salut de ferro i la potència de la qual gaudeix actualment el món editorial i del llibre, i que representa un motiu de gran orgull per a Òmnium i per a aquest país”, ha assenyalat al respecte el president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich.
Al seu torn, la presidenta de l’Institut d’Estudis Catalans, Teresa Cabré, ha destacat la importància de “sumar escriptors i escriptores de diferents gèneres, edats i editorials, la qual cosa dona una imatge molt poderosa del que són les lletres catalanes”. Cabré ha subratllat també la qualitat dels escriptors i traductors que opten als tres premis, tot apuntant que ser finalista ja és un “reconeixement individual a cadascun per empoderar-los en la seva tasca creadora”.
Els nominats i nominades al Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any
Lluís Llort, amb Demolició (Editorial Clandestina)
Melcior Comes, amb L’home que va vendre el món (Edicions Proa)
Alba Dalmau, amb Si una família (Angle Editorial)
Quim Español, amb Virgil (Edicions de 1984)
Carles Fenollosa, amb Guerra, victòria, demà (Drassana)
Víctor García Tur, amb Els claustres (Comanegra)
Miquel de Palol, amb Abans més que encara (Navona)
Víctor Recort, amb Els crits (L’Altra Editorial)
Toni Sala, amb Escenaris (L’Altra Editorial)
Antònia Carré-Pons, amb La gran família (Club Editor).
Els nominats i nominades al Premi Montserrat Franquesa
Pau Vidal, per Ferrocarrils de Mèxic, de Gian Marco Griffi (La Segona Perifèria)
Eloi Creus, per La nova joventut, de Pier Paolo Pasolini (Godall Edicions)
Ramon Monton, amb Josep i els seus germans, de Thomas Mann (Comanegra)
Sebastià Portell, amb Podríem ser una puta família, de Saba Sams (Edicions Bromera)
Arnau Pons, amb La rosa de ningú, de Paul Celan (LaBreu Edicions)
Marc Casals Iglesias, amb El jardiner i la mort, de Gueorgui Gospodinov (El Periscopi)
Carme Geronès, amb Mr. Potter, de Jamaica Kincaid (Les Hores)
Carles Dachs, amb Tango satànic, de László Krasznahorkai (Edicions del Cràter)
Xavier Pàmies, amb Els guardians de la casa, de Shirley Ann Grau (L’Agulla Daurada)
Maria Bosom, amb Diaris alfabètics, de Sheila Heti (Angle Editorial).
Les nominades i el nominat al Premi Vinyeta FICOMIC
Berta Cusó, per La conca dels àngels (Pagès Editors)
Emma Casadevall, per Lignit (Finestres)
Toni Benages i Gallard, per Esqueixos (Males Herbes).