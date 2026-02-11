Tots los nominados a los premios a obra publicada de Òmnium y el IEC

La 75ª Noche de las Letras Catalanas comienza a calentar motores. Òmnium Cultural y el Institut d’Estudis Catalans (IEC) han presentado este miércoles los nominados y nominadas a los premios que se entregarán durante la gala a obra publicada. En esta particular foto de familia se han dado cita los 23 finalistas del Premio Òmnium a la Mejor Novela del Año, el Premio Montserrat Franquesa de Traducción y el Premio Vinyeta FICOMIC. El ganador de cada galardón se dará a conocer durante la gala que se celebrará el próximo 14 de marzo en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC).

«Esta foto es un reconocimiento al talento de veintitrés autores referentes para el país, que personifican, a través de sus obras, la potencia y el prestigio de la literatura catalana […] Todos ellos han sido seleccionados, de entre los mejores del año 2025, por varios jurados independientes y de gran experiencia en narrativa, traducción y cómic. Además, demuestran la vitalidad, la salud de hierro y la potencia de la que disfruta actualmente el mundo editorial y del libro, y que representa un motivo de gran orgullo para Òmnium y para este país», ha señalado al respecto el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich.

Por su parte, la presidenta del Institut d’Estudis Catalans, Teresa Cabré, ha destacado la importancia de «sumar escritores y escritoras de diferentes géneros, edades y editoriales, lo cual da una imagen muy poderosa de lo que son las letras catalanas». Cabré ha subrayado también la calidad de los escritores y traductores que optan a los tres premios, apuntando que ser finalista ya es un «reconocimiento individual a cada uno para empoderarlos en su tarea creadora».

Los nominados y nominadas al Premio Òmnium a la Mejor Novela del Año

Lluís Llort, con Demolició (Editorial Clandestina)

Melcior Comes, con L’home que va vendre el món (Edicions Proa)

Alba Dalmau, con Si una família (Angle Editorial)

Quim Español, con Virgil (Edicions de 1984)

Carles Fenollosa, con Guerra, victòria, demà (Drassana)

Víctor García Tur, con Els claustres (Comanegra)

Miquel de Palol, con Abans més que encara (Navona)

Víctor Recort, con Els crits (L’Altra Editorial)

Toni Sala, con Escenaris (L’Altra Editorial)

Antònia Carré-Pons, con La gran família (Club Editor).

Los nominados y nominadas al Premio Montserrat Franquesa

Pau Vidal, por Ferrocarrils de Mèxic, de Gian Marco Griffi (La Segona Perifèria)

Eloi Creus, por La nova joventut, de Pier Paolo Pasolini (Godall Edicions)

Ramon Monton, con Josep i els seus germans, de Thomas Mann (Comanegra)

Sebastià Portell, con Podríem ser una puta família, de Saba Sams (Edicions Bromera)

Arnau Pons, con La rosa de ningú, de Paul Celan (LaBreu Edicions)

Marc Casals Iglesias, con El jardiner i la mort, de Gueorgui Gospodinov (El Periscopi)

Carme Geronès, con Mr. Potter, de Jamaica Kincaid (Les Hores)

Carles Dachs, con Tango satànic, de László Krasznahorkai (Edicions del Cràter)

Xavier Pàmies, con Els guardians de la casa, de Shirley Ann Grau (L’Agulla Daurada)

Maria Bosom, con Diaris alfabètics, de Sheila Heti (Angle Editorial).

Las nominadas y el nominado al Premio Vinyeta FICOMIC

Berta Cusó, por La conca dels àngels (Pagès Editors)

Emma Casadevall, por Lignit (Finestres)

Toni Benages i Gallard, por Esqueixos (Males Herbes).