Òmnium acusa el jutge d’arxivar la seva querella per ‘Catalangate’ per raons polítiques

Òmnium Cultural ha anunciat aquest dijous que ha presentat un recurs contra la decisió del Jutjat d’Instrucció número 21 de Barcelona d’arxivar la causa que instruïa per espionatge amb Pegasus. Presumptament, l’exvicepresident de l’entitat Marcel Mauri, la responsable internacional i legal de l’entitat Elena Jiménez i la periodista Txell Bonet van ser espiades amb aquest programa maliciós entre el 2018 i el 2020, els anys posteriors a l’1-O i un dels moments de més auge de l’independentisme. La querella es va presentar fa quatre anys contra l’empresa NSO Group, propietària i responsable del programari de ciberespionatge Pegasus, moment en què van transcendir possibles escoltes il·legals conegudes com a Catalangate. Quatre anys després, però, el jutge que instruïa el cas ha decidit arxivar provisionalment la causa. Una decisió que des d’Òmnium creuen que només es pot justificar “des d’un punt de vista polític”.
“Que el jutge hagi decidit arxivar, després de quatre anys, la querella d’Òmnium per l’espionatge a través de Pegasus només es pot explicar des d’un punt de vista polític i, en cap cas, jurídic o de preservació de drets“, argumenta el president de l’entitat cultural, Xavier Antich, que detalla que ja han presentat un recurs l’Audiència de Barcelona per reobrir la causa d’espionatge. Des d’Òmnium denuncien que el jutge instructor ha decidit arxivar el cas al·legant que “les víctimes [és a dir, els seus tres membres]” no han volgut entregar els seus telèfons a la policia. En aquesta línia, tal com consta en el recurs, Òmnium assegura que el jutge no ha demanat cap declaració als perjudicats ni ha sol·licitat cap informació a organismes estatals o europeus, i tampoc a l’empresa denunciada: “Durant quatre anys, el jutge instructor no ha practicat ni una sola diligència d’investigació”, denuncien. Per tots aquests motius, doncs, l’entitat cultural ha optat per presentar un recurs.
Òmnium afirma que té proves de l’espionatge
Des d’Òmnium també asseguren que el recurs presentat a l’Audiència de Barcelona està acompanyat de diverses proves pericials que “obliguen a impulsar” la investigació sobre espionatge. Destaquen informes d’organismes com CitizenLab, Amnistia Internacional, el Defensor del Poble, el síndic de greuges o la Comissió d’Investigació del Parlament Europeu. “Amb aquest recurs a l’Audiència de Barcelona, seguim denunciant el que considerem un doble espionatge i una nova negligència judicial, que només respon a la voluntat de tapar una mala praxi política nascuda per espiar l’independentisme”, destaca Xavier Antich. En aquesta línia, des de l’entitat cultural també demanen que s’expedeixi una ordre europea d’investigació a Luxemburg perquè se citin a declarar com a persones jurídiques les empreses NSO Group Technologies Limited, Q Cyber Technologies Limited i OSY Technologies, totes companyies vinculades a l’espionatge amb Pegasus.