Òmnium exigeix a partits i institucions que defensin l’escola en català

El president d’Òmnium, Xavier Antich, ha exigit a partits i institucions que defensin l’escola en català en un any que ha de ser clau per recuperar els grans consensos de país. En el missatge institucional d’Any Nou adreçat als socis de l’entitat, Antich ha assegurat que la societat civil ja està defensat la immersió lingüística i el model d’escola catalana com a “columna vertebral de la nació”, però ha advertit que els partits i les institucions han de fer la seva part. “Hi ha reptes de país que no poden esperar”, ha alertat.
Per això, Antich ha demanat “responsabilitat i autoestima” a la societat catalana en general i, als polítics, que facin un esforç per “retornar al país l’ambició de lideratge que Catalunya sempre ha tingut” i perquè el catalanisme polític torni a ser “hegemònic”, més quan “l’Espanya més anticatalanista es rearma” i amenaça tot allò que defineix el país. “Catalunya sempre ha avançat quan ha identificat els grans consensos que fixen el rumb”, ha remarcat el president d’Òmnium.
El catalanisme com a vertebrador de la societat
“El catalanisme ha sabut donar forma, en cada moment històric, a les aspiracions de la major part del país, amb vocació d’hegemonia”, ha afegit abans d’insistir que el “catalanisme polític ha estat el corrent vertebrador de la societat catalana, el seu carril central, brúixola i motor de progrés”. En aquest sentit, Antich ha recordat que la “construcció nacional” exigeix treballar precisament per una Catalunya “rica, justa i plena”, amb una economia “emprenedora i forta” i amb “l’ambició del progrés social” sense oblidar que “aspira a ser un país normal i disposar de les eines d’un estat per fer front als reptes que tenim”.
El president d’Òmnium també ha volgut enviar un missatge de confiança. “Catalunya no ha caigut mai en la temptació del catastrofisme”, malgrat que durant 150 anys “el país les ha vist de tots colors: dictadures, exilis, repressió i ofec econòmic”. En un context d’auge dels extremismes i de l’autoritarisme, “Catalunya aporta un model propi de societat” bastida a partir de la diversitat d’orígens, però “integradora i inclusiva, i amb la llengua catalana com a instrument de cohesió social”. I per això l’entitat continuarà “treballant de valent”, com ha fet sempre, “des del país que tenim, pel país que volem”, apostant per un model en el qual “la defensa de la llengua és la defensa del país”.