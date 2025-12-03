Òmnium denuncia “demores greus i injustificades” en la investigació del cas Pegasus

Òmnium ha denunciat davant del jutge “demores greus i injustificades” en la investigació sobre l’espionatge amb Pegasus a l’exvicepresident de l’entitat, Marcel Mauri; la responsable de l’àrea d’internacional, Elena Jiménez; i la periodista i dona de Jordi Cuixart, Txell Bonet. Tots tres han presentat un escrit al Jutjat d’Instrucció número 32 de Barcelona que porta el seu cas criticant que els Mossos d’Esquadra al·leguen que “no saben com fer una anàlisi pericial de les còpies proporcionades dels telèfons mòbils perquè són còpies minimitzades i no completes (arxius sense dades personals per preservar la intimitat) i demanen la còpia sencera del telèfon”.
Tots tres consideren que es tracta d’una petició “absolutament desproporcionada” i acusen la policia catalana de voler “accedir a tot el seu contingut privat amb l’excusa d’una limitació tècnica”. La petició és encara més “sorprenent” si es té en compte que l’Estat ha reconegut que el CNI va utilitzar Pegasus amb autorització del Suprem i que també ho han acreditat entitats i organismes com CitizenLab, Amnistia Internacional, Evidentia, el Defensor del Poble o la Comissió d’Investigació del Parlament Europeu. I més quan els Mossos reconeixen com a vàlids alguns d’aquests informes.
Per això demanen que es doni un “impuls processal” a la causa per esclarir els fets i que no se’ls sotmeti a un “doble espionatge” que tornaria vulnerar els seus drets fonamentals. “L’entrega íntegra dels dispositius representaria un doble espionatge: després d’haver estat atacats il·legalment amb Pegasus, la policia pretén accedir a tot el seu contingut privat amb l’excusa d’una limitació tècnica”, ha denunciat el president d’Òmnium, Xavier Antich. “És inadmissible i una clara vulneració de drets”. Òmnium ha reclamat al jutge que es consideri provada la infecció dels dispositius mòbils per continuar amb la causa i demana enviar un suplicatori al govern espanyol perquè desclassifiqui “tota la informació” que el CNI tingui sobre els tres afectats.