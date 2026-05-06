L’Audiència Provincial de Barcelona ha acordat reobrir la causa d’Òmnium contra les autoritats espanyoles per l’espionatge amb el programari israelià Pegasus i que afectava tres membres de l’associació independentista. L’autoritat judicial ha admès el recurs presentat per Òmnium i accepta l’existència d’indicis de delicte en l’espionatge, una decisió que arriba després que el Jutjat d’Instrucció 21 de Barcelona arxives la investigació el passat 12 de febrer.
L’Audiència assenyala que hi ha elements que podrien indicar una intervenció externa “no autoritzada” als telèfons mòbils dels espiats, un acte d’espionatge que apunta cap al Centre Nacional d’Intel·ligència de l’Estat espanyol (CNI). En un comunicat, Òmnium Cultural assenyala que l’entitat independentista ha sol·licitat un suplicatori al Consell de Ministres per poder desclassificar tota la informació relacionada amb el Cas Pegasus i l’espionatge que van patir l’exvicepresident d’Òmnium Marcel Mauri; la seva responsable internacional i legal, Elena Jiménez, i la periodista i companya de Jordi Cuixart, Txell Bonet. L’Audiència, a més, també ha acordat que es creï una comissió rogatòria a Israel per demanar si conserven informacions i dades sobre l’ús del programari espia Pegasus sobre aquestes persones.
Òmnium, en el recurs presentat davant l’Audiència de Barcelona, sol·licita la investigació sobre la infecció i ús de Pegasus contra els membres de l’entitat independentista i denunciava que la investigació judicial vinculada al cas era “fragmentària, lenta, revictimitzadora i inefectiva” i acusa el jutge no demanar declaració als afectats ni haver sol·licitat informació a l’empresa israeliana propietària del software. Uns fets pels quals demanaven l’obertura d’un nou procés judicial per aclarir els fets i aconseguir justícia per a les persones afectades.
Òmnium assegura que el cas demostra la “persecució a l’independentisme”
En una nota de premsa de l’entitat independentista, el president d’Òmniu, Xavier Antich, ha destacat que la reobertura del cas per l’espionatge “suposa la confirmació de l’espionatge polític” patit per Òmnium. “Que la mateixa Audiència Provincial de Barcelona vegi indicis d’autoria, i per tant de delicte, per part del CNI -principal servei d’informació i intel·ligència del govern de l’Estat- demostra, un cop més, que la persecució a l’independentisme es produeix en uns marcs il·legals i repressius brutals que no respecten en cap cas els drets fonamentals”, ha assegurat un Antich que aposta per mantenir la pressió judicial del cas per poder saber “la veritat d’aquesta causa general contra l’independentisme”.