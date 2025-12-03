Òmnium denuncia «retrasos graves e injustificados» en la investigación del caso Pegasus

Òmnium ha denunciado ante el juez «retrasos graves e injustificados» en la investigación sobre el espionaje con Pegasus al exvicepresidente de la entidad, Marcel Mauri; la responsable del área de internacional, Elena Jiménez; y la periodista y esposa de Jordi Cuixart, Txell Bonet. Los tres han presentado un escrito al Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona que lleva su caso criticando que los Mossos d’Esquadra alegan que “no saben cómo hacer un análisis pericial de las copias proporcionadas de los teléfonos móviles porque son copias minimizadas y no completas (archivos sin datos personales para preservar la intimidad) y piden la copia completa del teléfono”.

Los tres consideran que se trata de una petición “absolutamente desproporcionada” y acusan a la policía catalana de querer «acceder a todo su contenido privado con la excusa de una limitación técnica». La petición es aún más “sorprendente” si se tiene en cuenta que el Estado ha reconocido que el CNI utilizó Pegasus con autorización del Supremo y que también lo han acreditado entidades y organismos como CitizenLab, Amnistía Internacional, Evidentia, el Defensor del Pueblo o la Comisión de Investigación del Parlamento Europeo. Y más cuando los Mossos reconocen como válidos algunos de estos informes.

Imagen de archivo de Marcel Mauri durante una entrevista con El Món / Mireia Comas

Por eso piden que se dé un “impulso procesal” a la causa para esclarecer los hechos y que no se les someta a un “doble espionaje” que volvería a vulnerar sus derechos fundamentales. “La entrega íntegra de los dispositivos representaría un doble espionaje: después de haber sido atacados ilegalmente con Pegasus, la policía pretende acceder a todo su contenido privado con la excusa de una limitación técnica”, ha denunciado el presidente de Òmnium, Xavier Antich. “Es inadmisible y una clara vulneración de derechos”. Òmnium ha reclamado al juez que se considere probada la infección de los dispositivos móviles para continuar con la causa y pide enviar un suplicatorio al gobierno español para que desclasifique “toda la información” que el CNI tenga sobre los tres afectados.