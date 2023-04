Surten a la llum tres casos més d’espionatge amb Pegasus a membres d’Òmnium

Un informe pericial encarregat per Òmnium Cultural constata “indicis de compromís pel programari Pegasus” als telèfons mòbils del vicepresident de l’entitat, Marcel Mauri, a la periodista Txell Bonet, parella de l’exvicepresident Jordi Cuixart, i a la responsable de l’àrea internacional, Elena Jiménez, en diferents moments entre el 2017 i el 2020. Aquests tres noms, doncs, s’afegirien a la llista dels incomptables càrrecs polítics i activistes que van ser espiats amb aquest programa. Amb aquestes noves la defensa insta el jutjat 21 a agilitzar la investigació

Els pèrits informàtics que va contractar l’associació van dur a terme l’exploració dels telèfons mòbils davant de notari, per tal que no es pogués defensar cap classe de manipulació dels aparells per part d’Òmnium. Segons les conclusions a les quals ha tingut accés l’ACN, al terminal telefònic de Mauri hi va haver activitat del sistema Pegasus entre el novembre del 2017 i el desembre del 2018, i posteriorment l’octubre i el novembre del 2020. En el cas de Bonet, es va comprovar que hi havia hagut activitat del sistema Pegasus el juny del 2019 i un intent d’infecció amb el mateix programari de l’empresa israeliana NSO el febrer del 2020. Pel que fa al telèfon mòbil de Jiménez, els pèrits informàtics fan constar a l’informe que hi va haver activitat del sistema Pegasus entre el febrer i el maig de l’any 2020.

Foto de família a l’Assemblea General d’Òmnium a les Drassanes de Barcelona | ACN (Albert Segura)

Codis per SMS, el truc més senzill

Els informes conclouen que les infeccions van utilitzar diferents “vectors d’atac”, des de l’explotació de “vulnerabilitats” d’aplicacions informàtiques fins a l’enviament de missatges SMS redactats especialment per “provocar que la víctima entri en pàgines web amb codi informàtic maliciós”. En tots tres casos, afegeixen les anàlisis, “s’ha comprovat” que els processos informàtics “maliciosos” van “intercanviar dades i informació a través d’internet”. Davant d’aquests informes la defensa dels tres afectats, encapçalada pel lletrat Benet Salellas, opina que queden corroborats els informes de Citizen Lab i d’Amnistia Internacional. Per tot plegat ha instat el jutjat d’instrucció 21 a agilitzar la investigació.