Òmnium rebutja l’extrema dreta des de Ripoll: “Posa en risc la nostra idea de país”

Òmnium Cultural alerta des de la seva Trobada Nacional del perill que suposa el creixement de l’extrema dreta al Principat. L’entitat ha celebrat la seva Trobada Nacional a Ripoll, epicentre de l’activitat d’Aliança Catalana; i hi ha enviat un missatge: “Són l’antítesi de la nostra idea de país, i la posa en risc”. Ha negat, però, que l’aterratge a la capital del Ripollès tingui a veure amb la formació que dirigeix Sílvia Orriols, batllessa de la ciutat. S’hi ha organitzat, ha assegurat, “igual que l’any passat es va celebrar a Manresa o abans a Valls o a Lleida”. Sí que ha recordat “l’arrelament històric” de l’organització al territori; que demostra amb la recepció anual de la Flama del Canigó.
En el seu discurs davant els associats, el president, Xavier Antich, ha reivindicat també el català com a eina de resistència contra les opcions polítiques reaccionàries. Per a Antich, la llengua és “el principal instrument de cohesió social”; que facilita crear una comunitat nacional “inclusiva”. És necessari impulsar-la, sosté, contra “els projectes polítics que se sustenten en discursos d’odi i que fan de la xenofòbia el seu principal argument”.
Sentiment de “pertinença”
Per a Antich, l’atractiu del projecte nacional es fonamenta en una Catalunya “inclusiva, integradora i cohesionada”. El país que imagina el president d’Òmnium “és capaç d’incorporar la catalanitat i la llengua catalana a les persones vingudes d’arreu”. En aquest sentit, l’expansió del català hauria de “fomentar el sentiment de pertinença”. Reclama, així, “promoure l’accés a la llengua catalana com a principal instrument de cohesió social” en una societat diversa, com la catalana. Defensa Òmnium com una peça clau de l’engranatge nacional, amb una “activitat extensa, continuada i coherent a tot el país” articulada al voltant de 52 seus territorials i tres seus nacionals a fora de l’Estat.