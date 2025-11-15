Òmnium rechaza la extrema derecha desde Ripoll: «Pone en riesgo nuestra idea de país»

Òmnium Cultural alerta desde su Encuentro Nacional del peligro que supone el crecimiento de la extrema derecha en el Principado. La entidad ha celebrado su Encuentro Nacional en Ripoll, epicentro de la actividad de Aliança Catalana; y ha enviado un mensaje: «Son la antítesis de nuestra idea de país, y la ponen en riesgo». Ha negado, sin embargo, que el aterrizaje en la capital del Ripollès tenga que ver con la formación que dirige Sílvia Orriols, alcaldesa de la ciudad. Se ha organizado, ha asegurado, «igual que el año pasado se celebró en Manresa o antes en Valls o en Lleida». Sí ha recordado «el arraigo histórico» de la organización en el territorio; que demuestra con la recepción anual de la Flama del Canigó.

En su discurso ante los asociados, el presidente, Xavier Antich, ha reivindicado también el catalán como herramienta de resistencia contra las opciones políticas reaccionarias. Para Antich, la lengua es «el principal instrumento de cohesión social»; que facilita crear una comunidad nacional «inclusiva». Es necesario impulsarla, sostiene, contra «los proyectos políticos que se sustentan en discursos de odio y que hacen de la xenofobia su principal argumento».

La Trobada Nacional d’Òmnium Cultural a Ripoll / ACN

Sentimiento de «pertenencia»

Para Antich, el atractivo del proyecto nacional se fundamenta en una Cataluña «inclusiva, integradora y cohesionada». El país que imagina el presidente de Òmnium «es capaz de incorporar la catalanidad y la lengua catalana a las personas venidas de todas partes». En este sentido, la expansión del catalán debería «fomentar el sentimiento de pertenencia». Reclama, así, «promover el acceso a la lengua catalana como principal instrumento de cohesión social» en una sociedad diversa, como la catalana. Defiende a Òmnium como una pieza clave del engranaje nacional, con una «actividad extensa, continuada y coherente en todo el país» articulada alrededor de 52 sedes territoriales y tres sedes nacionales fuera del Estado.