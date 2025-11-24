Els Comuns se muestran «muy preocupados» por el crecimiento de «la extrema derecha» que indica el tercer barómetro del año del Centro de Estudios de Opinión, presentado este lunes. De acuerdo con los datos, Aliança Catalana se dispararía en las próximas elecciones hasta alcanzar cerca de una veintena de escaños en el Parlamento, debatiéndose la tercera fuerza con Junts per Catalunya -que, a pesar de empatar en escaños, quedaría ligeramente por encima debido a la intención de voto. Ante este escenario político, la formación encabezada por Jéssica Albiach se muestra «muy preocupada por el crecimiento de la extrema derecha», tanto catalana como española. Así lo ha defendido este lunes la coordinadora del partido, Candela López, quien ha hecho un llamado a «dar respuestas a las preocupaciones de la ciudadanía» desde las instituciones.

La coordinadora de los Comuns también ha aprovechado la rueda de prensa para anunciar que este sábado próximo su formación pondrá en marcha una campaña para combatir los discursos de odio. En detalle, Candela López asegura que se desplegarán por «medio centenar» de municipios catalanes para explicar sus propuestas y denunciar los discursos de odio. El primer destino de esta campaña es Ripoll, donde gobierna la ultraderechista Sílvia Orriols. López ha explicado que se desplazará este sábado hasta la capital del Ripollès, ya que es la ciudad donde constituirán el nuevo espacio político de los Comuns en la comarca: «Creemos que la mejor manera es salir a la calle, hablar con la gente, escuchar las preocupaciones que tienen y darles respuesta», ha afirmado.

La coordinadora de los Comuns, Candela López, en rueda de prensa este lunes / Nico Tomás (ACN)

«Combatir la división»

Ante los resultados que augura el último barómetro del CEO, en el que la extrema derecha catalana gana peso, y los Comuns se mantienen exactamente igual en el Parlamento, con solo seis escaños, la coordinadora del partido considera que se debe «combatir la división que quieren instaurar en el conjunto del país»: «Es necesario saber cuáles son las preocupaciones y darles respuesta, fortaleciendo los espacios públicos, la educación, el derecho a la vivienda y la sanidad pública», ha concluido la dirigente de los Comuns durante la rueda de prensa. López también se ha referido al juicio contra el expresidente Jordi Pujol, que arranca este mismo lunes: «Existen acusaciones graves ante este juicio y nosotros lo que queremos es que esclarezcan los hechos y que esto ayude a la ciudadanía a recuperar la confianza en las instituciones», ha exclamado López.