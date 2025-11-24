Els Comuns es mostren “molt preocupats” pel creixement de “l’extrema dreta” que indica el tercer baròmetre de l’any del Centre d’Estudis d’Opinió, presentat aquest dilluns. D’acord amb les dades, Aliança Catalana es dispararia en les pròximes eleccions fins a assolir prop d’una vintena d’escons al Parlament, debatent-se la tercera força amb Junts per Catalunya -que, malgrat empatar en escons, quedaria lleugerament per sobre a causa de la intenció de vot. Davant d’aquest escenari polític, la formació que encapçala Jéssica Albiach es mostra “molt preocupada pel creixement de l’extrema dreta”, tant catalana com espanyola. Així ho ha defensat aquest dilluns la coordinadora del partit, Candela López, que ha fet una crida a “donar respostes a les preocupacions de la ciutadania” des de les institucions.
La coordinadora dels Comuns també ha aprofitat la roda de premsa per anunciar que aquest dissabte vinent la seva formació posarà en marxa una campanya per combatre els discursos d’odi. En detall, Candela López assegura que es desplegaran per “mig centenar” de municipis catalans per explicar les seves propostes i denunciar els discursos d’odi. El primer destí d’aquesta campanya és Ripoll, on governa la ultradretana Sílvia Orriols. López ha explicat que es desplaçarà aquest dissabte fins a la capital del Ripollès, ja que és la ciutat on constituiran el nou espai polític dels Comuns a la comarca: “Creiem que la millor manera és sortint al carrer, parlant amb la gent, escoltar les preocupacions que tenen i donant-hi resposta”, ha afirmat.
“Combatre la divisió”
Davant els resultats que augura el darrer baròmetre del CEO, en què l’extrema dreta catalana guanya pes, i els Comuns es mantenen exactament igual al Parlament, amb només sis escons, la coordinadora del partit considera que s’ha de “combatre la divisió que volen instaurar al conjunt del país”: “Cal saber quines són les preocupacions i donar-hi resposta, enfortint els espais públics, l’educació, el dret a l’habitatge i la sanitat pública”, ha conclòs la dirigent dels Comuns durant la roda de premsa. López també s’ha referit al judici contra l’expresident Jordi Pujol, que arrenca aquest mateix dilluns: “Existeixen acusacions greus davant d’aquest judici i nosaltres el que volem és que esclareixin els fets i que això ajudi la ciutadania a recuperar la confiança en les institucions”, ha exclamat López.