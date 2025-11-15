Els Mossos d’Esquadra van detenir el 28 d’octubre passat dos homes com a presumptes autors d’un delicte contra el patrimoni històric per robar tresors del fons del mar. La Policia de la Generalitat ha detallat en un comunicat que les detencions es van efectuar després de localitzar els dos homes espoliant el fons marí amb detectors de metalls subaquàtics en una zona amb valor arqueològic del litoral de Tarragona.
Efectius de la policia marítima que es trobaven patrullant van detectar una persona amb neoprè dins de l’aigua i es van acostar per saber quin tipus d’activitat feia. L’home va fer cas omís de la indicació dels agents per sortir de l’aigua, i va ser aleshores quan es va alertar l’embarcació de la Unitat de Policia Marítima. L’embarcació policial es va aproximar i l’home va sortir de l’aigua portant un detector de metalls, i els agents el van acompanyar al seu vehicle per revisar la documentació. Allà van trobar un segon home que a l’arribada dels policies va intentar amagar una bossa.
Espoliant un les restes d’una embarcació enfonsada no documentada
Dins la mateixa hi havia peces provinents del fons marí com anells, 46 monedes, escut de coure i altres metalls que podrien tenir valor arqueològic i dins del cotxe els agents van trobar un segon detector de metalls i eines per recollir objectes de la terra. Posteriorment, efectius de l’Àrea Marítima van fer comprovacions des del mar al punt en què es trobava el bussejador i van identificar restes i bigues de fusta corresponents a una embarcació enfonsada no documentada, per la qual cosa els investigadors pensen que els detinguts estaven espoliant una zona propera a un jaciment protegit.
Segons investigacions anteriors, els detinguts eren coneixedors de la normativa contra l’espoli subaquàtic i, almenys un, havia estat investigat anteriorment per fets similars. La investigació policial continua oberta, davant de la possibilitat d’existència d’altres grups especialitzats en aquesta matèria, i el Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CASC) ha iniciat un estudi científic de la zona per determinar-ne el valor patrimonial.