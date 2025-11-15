La creació de continguts en català es consolida amb més influenciadors i visites

La creació de continguts en català viu un “bon moment”, segons els experts. Els comptes d’influenciadors en llengua catalana, segons dades d’Accent Obert presentades a la tercera edició de la trobada del sector L’Aferrada a Palma, ja han superat els 1.200, amb un augment del 26% respecte del 2024. Els projectes, segons el mateix informe, tenen especial presència a Instagram, TikTok i Youtube, i ja s’apropen als 1.800 milions de visualitzacions en el que portem de 2025, un 42,4% més que en el mateix període de l’any anterior. Segons la directora de la trobada, Laia Carrera, la pròxima passa que estan encarant els creadors és la professionalització. L’Aferrada, assegura, és “un aparador que els dona moltes oportunitats”, ja que obre la porta a relacionar-se amb empreses interessades a promocionar-s’hi.
Segons les dades publicades durant la trobada, el Principat concentra la majoria de creadors de contingut en català, amb un 87% del total de comptes actius; mentre que al País Valencià n’hi ha un 8,5%, pel 2,8% que treballen des de les Balears. En tots els territoris, però, es noten signes de millora: les visualitzacions dels influenciadors valencians en català han crescut un 51% any a any, mentre que les dels balears s’han duplicat. Pel que fa a la distribució en plataformes, Instagram és, de bon tros, la que té més èxit: un 91% dels projectes en català la fan servir. TikTok és la segona en discòrdia, si bé a distància de la primera, amb un 69% dels creadors presents; mentre que YouTube va a la baixa, amb poc més de la meitat dels comptes. Pel que fa a la temàtica, la més poblada és l’estil de vida, amb més del 21% dels creadors; mentre que la societat (9,7%) i l’humor (9%) se la miren de lluny.
Un sector “emergent”
La majoria dels projectes registrats per L’Aferrada són encara emergents. Un 62,1% dels més de 1.200 comptabilitzats té entre 1.000 i 5.000 seguidors; mentre que només un 7,3% són canals consolidats, amb més de 50.000 seguidors. Segons el gestor de projectes d’Accent Obert, Sergi Céspedes, “tot just el sector encara està per explotar”. Per a l’expert, encarregat de presentar l’anàlisi, els catalans són “creadors amb molt de potencial que poden respondre a les necessitats del mercat”. En aquest sentit, la voluntat de la trobada és “professionalitzar” el sector, per estabilitzar totes aquelles iniciatives que tenen potencial per mantenir-se als entorns digitals. Així, durant la jornada s’han explorat temes des del màrqueting d’influenciadors fins a les aliances entre els creadors i les administracions públiques.