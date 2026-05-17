L’ecosistema de creadors de contingut en català ha deixat de ser un fenomen emergent per convertir-se en un sector consolidat i en línia ascendent. Segons l’Informe anual 2025 elaborat per Accent Obert i La Fera, amb dades de la plataforma Llista –una iniciativa que aplega per categories els influenciadors en català i en fa un rànquing–, el consum de contingut en català ha experimentat un creixement excepcional, assolint els 2.795 milions de visualitzacions. Aquesta xifra suposa un increment del 71,7% respecte a l’any anterior, una dada que contrasta amb l’augment del volum de publicacions, que ha crescut un 31,3%. Aquesta disparitat indica que el sector no només produeix més, sinó que cada peça té una capacitat d’arribar a l’audiència molt més gran.
Aquesta evolució confirma que el sector no només és més actiu, amb més publicacions i més regulars al llarg de l’any i més projectes actius, sinó que cada peça arriba a més gent. La mitjana de visualitzacions per publicació ha passat de 18.910 a 22.570 en només dotze mesos, un 19,4% més. Un indicador que mostra que el creixement no s’explica només per un augment del volum, sinó per una expansió real de l’audiència. Aquesta combinació porta els autors de l’estudi a parlar d'”un canvi estructural i no d’una inflació conjuntural”.
Pel que fa a les plataformes, Instagram es confirma com l’eix central de l’ecosistema català. Aglutina el 69% de les visualitzacions i més de la meitat de les publicacions totals. No obstant això, TikTok és la xarxa que creix amb més velocitat en activitat (un 57% més de publicacions) i la que registra una taxa d’interacció més alta, amb un 6,93% per visualització. En l’altra cara de la moneda trobem YouTube, que manté una presència residual amb només el 0,7% del volum total de continguts.
Un creixement transversal i equilibrat
L’informe destaca que, tot i que els grans creadors –aquells que compten amb més de 20.000 seguidors– concentren el 75% del consum, la distribució és més equilibrada que en altres comunitats lingüístiques on els més rellevants absorbeixen més del 90%. De fet, els creadors més petits –menys de 5.000 seguidors–, que representen el 62% de l’ecosistema dels influenciadors catalanoparlants, són els que més han crescut en impacte. És a dir, ha aconseguit augmentar les seves visualitzacions per publicació en un 46%. “El que veiem és un canvi d’escala real: el català ja no és només una llengua de producció, sinó també de consum. Això amplia les oportunitats per a creadors de totes les dimensions”, ha assegurat Sergi Céspedes, responsable de l’informe.
El creixement del consum abasta diferents categories, un fet que porta Accent Obert i a La Fera a concloure que és “generalitzat”. 15 de les 20 categories analitzades incrementen les visualitzacions per publicació, amb pujades especialment fortes a Manganime (+268%), Literatura (+201%) i Art i manualitats (+200%). Per a Accent Obert, això evidencia “una demanda creixent de contingut en català en múltiples àmbits i apunta a oportunitats de mercat en categories on l’oferta encara és reduïda però la demanda creix amb força”. De fet, l’ambaixador d’Accent Obert en l’àmbit de la creació de continguts, Albert Lloreta, conclou que “les dades apunten a un ecosistema en expansió, amb una base àmplia de creadors, una audiència en creixement i una estructura que combina concentració d’impacte amb oportunitats reals per a nous projectes”.