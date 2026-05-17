El ecosistema de creadores de contenido en catalán ha dejado de ser un fenómeno emergente para convertirse en un sector consolidado y en línea ascendente. Según el Informe anual 2025 elaborado por Accent Obert y La Fera, con datos de la plataforma Llista –una iniciativa que agrupa por categorías a los influenciadores en catalán y realiza un ranking–, el consumo de contenido en catalán ha experimentado un crecimiento excepcional, alcanzando los 2.795 millones de visualizaciones. Esta cifra supone un incremento del 71,7% respecto al año anterior, un dato que contrasta con el aumento del volumen de publicaciones, que ha crecido un 31,3%. Esta disparidad indica que el sector no solo produce más, sino que cada pieza tiene una capacidad de llegar a la audiencia mucho mayor.

Esta evolución confirma que el sector no solo es más activo, con más publicaciones más regulares a lo largo del año y más proyectos activos, sino que cada pieza llega a más gente. La media de visualizaciones por publicación ha pasado de 18.910 a 22.570 en solo doce meses, un 19,4% más. Un indicador que muestra que el crecimiento no se explica solo por un aumento del volumen, sino por una expansión real de la audiencia. Esta combinación lleva a los autores del estudio a hablar de «un cambio estructural y no de una inflación coyuntural».

En cuanto a las plataformas, Instagram se confirma como el eje central del ecosistema catalán. Aglutina el 69% de las visualizaciones y más de la mitad de las publicaciones totales. No obstante, TikTok es la red que crece con más velocidad en actividad (un 57% más de publicaciones) y la que registra una tasa de interacción más alta, con un 6,93% por visualización. En la otra cara de la moneda encontramos YouTube, que mantiene una presencia residual con solo el 0,7% del volumen total de contenidos.

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Un crecimiento transversal y equilibrado

El informe destaca que, aunque los grandes creadores –aquellos que cuentan con más de 20.000 seguidores– concentran el 75% del consumo, la distribución es más equilibrada que en otras comunidades lingüísticas donde los más relevantes absorben más del 90%. De hecho, los creadores más pequeños –menos de 5.000 seguidores–, que representan el 62% del ecosistema de los influenciadores catalanohablantes, son los que más han crecido en impacto. Es decir, han logrado aumentar sus visualizaciones por publicación en un 46%. «Lo que vemos es un cambio de escala real: el catalán ya no es solo una lengua de producción, sino también de consumo. Esto amplía las oportunidades para creadores de todas las dimensiones», ha asegurado Sergi Céspedes, responsable del informe.

El crecimiento del consumo abarca diferentes categorías, un hecho que lleva a Accent Obert y a La Fera a concluir que es «generalizado». 15 de las 20 categorías analizadas incrementan las visualizaciones por publicación, con subidas especialmente fuertes en Manganime (+268%), Literatura (+201%) y Arte y manualidades (+200%). Para Accent Obert, esto evidencia «una demanda creciente de contenido en catalán en múltiples ámbitos y apunta a oportunidades de mercado en categorías donde la oferta aún es reducida pero la demanda crece con fuerza». De hecho, el embajador de Accent Obert en el ámbito de la creación de contenidos, Albert Lloreta, concluye que “los datos apuntan a un ecosistema en expansión, con una base amplia de creadores, una audiencia en crecimiento y una estructura que combina concentración de impacto con oportunidades reales para nuevos proyectos”.