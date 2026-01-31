Cat Lletres es el alter ego de un terrassense nacido en el año 2000 y ha tenido un crecimiento exponencial desde que en el año 2023 puso en marcha un proyecto para viralizar la música en catalán. Dos años después de ponerlo en marcha, el misterioso personaje, que luce una barretina y unas gafas de esquiar, ha conseguido más de 100.000 seguidores en su cuenta de Instagram y es uno de los finalistas del Premio a la Innovación de la decimotercera edición de los Premios Martí Gasull i Roig que otorga Plataforma per la Llengua. Cat Lletres se jugará el galardón para reconocer personas o entidades que hayan destacado en la defensa o la promoción de la lengua catalana, que se otorga por votación popular, con Easy Catalan y La Sotana. En esta entrevista con El Món, Cat Lletres explica cómo nació el proyecto y el personaje, y, además, aborda la situación del catalán, ya que también es maestro de profesión. «Sentía que la música en castellano lo estaba acaparando todo», manifiesta, y durante la breve etapa de docente se dio cuenta de que «se puede hacer más por la lengua». Además, reconoce que ha sufrido catalanofobia, pero que el hecho de llevar una «máscara» le ayuda a relativizarlo. También da su opinión sobre el panorama musical catalán y cree que atraviesa un «período de transición» porque la música urbana que ha marcado los últimos años «se está viendo obligada a cambiar». Asimismo, celebra el logro de Oques Grasses, que llenará el Estadio Olímpico en cuatro conciertos. Lo eleva al nivel de grupos como Coldplay y no entiende cómo es que esto no es noticia en el estado español.

¿Esperabas esta nominación al Premio a la Innovación de los premios de Plataforma per la Llengua?

Pues no, la verdad es que no. Nunca espero nada de lo que yo no haya hecho conscientemente. Cuando hago algo sí que espero un resultado, pero cuando, entre comillas, no hago nada, o llega como de sorpresa, pues, muy agradecido. Me hace mucha ilusión y muy contento. Es una grata sorpresa, evidentemente.

¿Cómo y cuándo nace Cat Lletres?

Nace el verano de 2023. Sabía que existía el concepto de los vídeolyrics en castellano o en inglés o en otros idiomas, y me di cuenta de que en catalán no había. Hay mucha música en catalán, y pensé que se podría viralizar más la música en catalán. En cosa de dos semanas, lo peté bastante. Es algo que yo no esperaba, pero en septiembre de 2023 ya me empezaron a invitar a sitios, pero en ningún momento salía yo porque aposté por crear un personaje.

¿Qué es un vídeolyric?

Es un vídeo con la letra subtitulada, pero con una fuente, un tipo de letra, en concreto. Elegí la fuente y la puse en blanco y negro porque me quedaba un poco más bonito y también uniformaba los vídeos.

Catlletres, Creador de contingut. Barcelona 20.01.2026 | Mireia Comas

¿Te sientes uno de los pioneros del uso del catalán en las redes sociales como creador de contenido?

No me atrevería a decir eso. Creo que no, porque hay gente que lleva muchos años, hay gente que lleva mucho como Long Li Xue o Juliana Canet, que fue la primera. Había mucha gente haciendo cosas en catalán cuando yo aparecí. Por tanto, no sé si un pionero. He aparecido, hace nada, y me he colado un poco ahí.

Aprovechando un poco el boom de la música en catalán…

Sí, ha ido todo un poco junto. Ya había creadores de contenidos, ya había música en catalán, pero yo me he colado aquí y ahora me tienen que escuchar y dar premios.

¿Qué fue primero la música o el catalán?

Yo creo que la música. Soy muy amante de la música y eso va acompañado de la música en catalán. Pero quizá la música, y después decidí hacerlo en catalán porque es un idioma normal. Es decir, es otro idioma y no veo por qué no hacerlo en catalán. Al principio no lo hice para luchar por la lengua, pero, con el tiempo, sí que he ido notando que la gente también te lo agradece y te anima a continuar haciéndolo.

Pero aquí hay una elección, ¿no? Elegiste la música en catalán en vez de la música en inglés o la música en castellano.

Sí, pero claro, en catalán era más minoritaria. Hay una intención de luchar, expandirla y hacer vídeos virales en catalán. Quiero decir, si estos vídeos son muy virales en otros idiomas, también se puede hacer muy viral en catalán.

«Es un idioma que he hablado desde pequeño en la escuela y en casa, pero sentía que la música en castellano lo estaba acaparando todo. Es decir, vas a una discoteca y casi siempre la música es en castellano. Es decir, la fiesta es en castellano y los jóvenes hablan en castellano»

¿Y de dónde nace esta inquietud por la lengua y por la música en catalán?

Es un idioma que he hablado desde pequeño en la escuela y en casa, pero sentía que la música en castellano lo estaba acaparando todo. Es decir, vas a una discoteca y casi siempre la música es en castellano. Es decir, la fiesta es en castellano y los jóvenes hablan en castellano. Yo soy maestro de primaria, y tenía la preocupación de hacer más por la lengua porque es algo que también veía con los niños. Aunque hablen en catalán en la escuela, entre ellos hablan en castellano.

O sea, como maestro, veías que la gente joven socializaba en castellano.

Exacto. La mayoría de los niños juegan y se insultan en castellano. Por ejemplo, los referentes del mundo del fútbol todos hablan en castellano y a la vista está que cada vez hay menos uso social del catalán.

¿Cómo creaste el personaje de la barretina, las gafas y lo que es hoy Cat Lletres?

Decidí crear el personaje porque tiene más peso que haya alguien a quien puedas escuchar y seguir. Y fue bastante aleatorio. Pensé en una barretina, porque es en Cataluña. Es decir, la barretina fue fácil. Para la cara, primero pensé en ponerme mascarilla, pero lo descarté porque no podía ir con la boca tapada. Tenía que poder hablar, beber, sonreír y me puse unas gafas de esquí. Básicamente, porque eran más grandes que unas gafas de sol. Ir con gafas de sol y barretina era como… No me acababa de gustar. Encontré esas gafas de esquí, que eran blancas y con espejo, y dije, ‘este es el look’.

¿Y has pensado en cambiarlo o dar la cara?

Cuando tenía entre 10.000 o 20.000 seguidores, más al principio, la gente me decía que al llegar a los 100.000 hiciera un face reveal, que es enseñar la cara. Primero decía que sí, pero después he decidido no hacerlo porque es parte de la magia. Me costaría mucho. Tengo el dilema siempre de que la gente me conozca, pero también me gusta ser totalmente anónimo siempre. Cuando me pongo la máscara me pongo en el papel, hablo diferente y actúo diferente. Soy Cat Lletres.

¿El anonimato también sirve de escudo?

Creo que sí. Eso a veces me ha venido bien por alguna crítica que he recibido porque quien se la lleva es el personaje. Es como si fuera otro. Yo tengo mis amigos, mi vida. También me gusta por esta parte, porque la máscara ayuda a servir de escudo.

Entiendo que tus amigos saben perfectamente quién es Cat Lletres.

Sí, claro. Y mucha gente. El anonimato es algo más bien para el público, porque enseñar mi cara no me gusta. Sí que es verdad que cada vez me lo quito más.

¿Cuál es el objetivo que persigue Cat Lletres?

El primer objetivo era hacer el proyecto lo más grande posible. Hacerlo viral, que la música en catalán crezca y defender la lengua, pero con el tiempo he ido haciendo otras cosas como un pódcast, que ahora está parado porque estoy pensando hacerlo en directo, y recientemente he hecho un evento. Van apareciendo cosas que me apetecen, pero no tengo ninguna cosa fijada a largo plazo. Voy casi año a año.

Me has dicho que has sido profesor, pero ¿Cat Lletres se ha convertido en tu trabajo?

Se ha convertido en una parte de mi trabajo. Estuve un año cubriendo una sustitución y, cuando se acabó, en abril de 2025, Cat Lletres ya había crecido mucho. No es que viva solo de Cat Lletres, pero también me ha ayudado a aprender mucho de las redes. También ingreso por esta parte. Edito vídeos, manejo redes, marcas personales de gente. Hay cantantes que también me contactan para editarles vídeos.

«A los creadores de contenido en catalán les falta creatividad. No quiero decir que yo sea el más creativo y que los demás no, ¿eh? Pero no me sorprenden mucho»

¿Cat Lletres ha sido una puerta de entrada?

Exacto, sí. Y no sé si podría vivir solo de Cat Lletres. Quizás sí, pero justito, y no me gusta que sea mi única fuente de ingresos porque también se convierte demasiado en un trabajo y entonces es demasiado frío. Además, también me gusta tener cierta libertad porque no es necesario que suba vídeos cada semana. Me gusta que no sea mi único trabajo o fuente de ingresos.

Y ¿cómo ves el panorama de creadores de contenido en catalán?

Yo lo veo bien. No sé si es una crítica, pero, a veces, echo de menos que me sorprendan.

¿En el sentido creativo?

Sí. Falta creatividad. Titular. No quiero decir que yo sea el más creativo y que los demás no, ¿eh? Pero no me sorprenden mucho, ¿sabes?

¿Por qué? ¿Crees que es porque copian contenidos de otras lenguas?

Bueno, eso de copiar siempre se ha hecho. Puedes hacer cosas que hacen los ingleses o los españoles, porque en catalán no están. Entonces lo puedes coger y lo haces. Yo mismo lo he hecho, pero no sé, sí que es cierto que me podrían sorprender más. Dejémoslo así, ya está.

Para hacer contenido en catalán, ¿qué es mejor: TikTok o Instagram?

Instagram es mejor, últimamente. Pero creo que depende de la persona. Hay gente que le funciona mejor TikTok, pero a mí me ha ido mejor Instagram. Lo peté primero en TikTok, pero después Instagram se lo comió. Instagram compite con TikTok, y a Instagram le interesa que la gente sea viral en Instagram. Es una competición entre empresas, pero considero que Instagram está bastante fuerte.

¿Y publicas los mismos contenidos en las dos redes sociales o haces contenidos diferentes para cada red?

Lo que subo a Instagram siempre lo subo a TikTok, pero a veces subo cosas a TikTok que no subo a Instagram.

¿Por qué?

Porque me da la sensación de que el contenido en Instagram tiene que estar mejor editado y ser de más calidad. El contenido bueno lo subo a Instagram. Entonces en TikTok puedo subir un vídeo de diez segundos, y quizás se hace viral, ¿sabes? Pero eso no lo subo a Instagram.

Cat Lletres, lo hablábamos antes, ha coincidido con un boom de la música en catalán. ¿Cuál es tu visión de la escena actualmente?

Creo que ahora estamos en un período de transición en la música catalana.

¿Por qué?

Cuando yo empecé en el año 2023, había toda la escena de la música urbana. El 2023-2024 fue la explosión de The Tyets, Figa Flawas, la Julieta, la Mushkaa, y todo eso. Y ahora, como que la Mushkaa hará una pausa de conciertos, la Julieta parece que también, hay una especie de vacío allí. The Tyets ya no hace música urbana, hacen más pop. Está creciendo la Ludwig Band, que hace más rock. Entonces yo creo que hay un período de transición. No sé si es la música de antes, pero parece que la urbana se está viendo obligada a cambiar y a ser más pop. No hay tanta oportunidad para la urbana en cuanto a conciertos. A la gente le gusta Txarango, le gusta cómo suena Oques Grasses, que es comercial, y a la gente le gustan las bandas y cómo suenan.

Acabas de mencionar Oques Grasses, que llenarán cuatro veces el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Creo que es un antes y un después, porque sitúa a Oques Grasses al nivel de Coldplay. Me sorprende que Oques Grasses no tenga reconocimiento en el resto de España. Es una banda que hace cosas muy más grandes que artistas como David Bisbal. Lo que quiero decir es que pueden competir con los que suenan en España.

«Me sorprende que Oques Grasses no tenga reconocimiento en el resto de España. Es una banda que hace cosas mucho más grandes que artistas como David Bisbal»

¿Y por qué crees que no los invitan?

Bueno, está el tema del catalán, pero es gente que está en el mismo territorio y son noticia. Me haría gracia que lo viera la gran pantalla de España, porque a programas como El Hormiguero o La Revuelta va gente mucho más pequeña. Me gustaría que se expandiera porque, además, Oques Grasses compite con Europa y con el mundo en cuanto al sonido, porque suenan perfecto. Puede competir con el pop internacional. Y el tema de los estadios, pues, evidentemente, es un cambio. Antes se había hecho Palau Sant Jordi con unos cuantos grupos que se juntaban o lo hacía uno, pero era muy justito. Lo hacían dos o tres. Y que Oques Grasses haya hecho cuatro estadios significa que se puede hacer. Que es difícil, pero se puede hacer.

Has mencionado antes que tenías un pódcast, pero hace medio año decidiste pararlo. ¿Por qué tomaste esa decisión?

Lo paré en verano porque quería hacer algún cambio técnico. Hacía más de un año que no paraba y grababa cada semana, incluso en agosto. Quizás me cansó un poco eso. Y autoproducir también cansa mucho. Somos una chica que se llama Júlia, que hace los guiones, y yo, y ya está. Era mucho trabajo y decidí parar el pódcast para repensarlo y buscar patrocinadores, pero ahora intentaremos volver en directo.

De los cuarenta artistas que han pasado por el pódcast, ¿con quién te quedarías?

Eso es muy difícil. Hay dos que me han hecho mucha ilusión. Uno es Sopa de Cabra porque pensaba que sería imposible que vinieran a casa, porque el pódcast lo grabo en casa. Y, por otro lado, Miki Núñez.

¿Con los artistas has establecido vínculos?

No sé qué dirán ellos, pero yo creo que sí. Con algunos más que con otros. Tampoco me llevo mal con nadie, pero hay algunos que sí que los considero incluso amigos, o al menos, colegas, y con otros que quizás nos saludamos y poca cosa más. Por ejemplo, con Mama Dousha me llevo bastante bien, hablamos de vez en cuando y ahora ha sido padre y muy chulo.

¿Y de cara a la nueva etapa del pódcast a quién te gustaría entrevistar?

Estoy intentando que vuelva Miki Núñez porque es un profesional, no como yo. Soy un poco impostor. A mí me gusta hablar y tal, pero en directo me paso de confiado. Igual que en todo, porque siempre pienso que lo puedo hacer aunque yo no soy presentador ni periodista, ni nada, ¿sabes? A 31 FAM nunca los he entrevistado, y nos llevamos bien. Yo creo que sería bonito. Tengo una espinita clavada porque nunca los he entrevistado, y me gusta mucho su música.

¿Tienes interacción con gente del extranjero con esta cuenta?

Hay gente de fuera, incluso de Guatemala, que me dicen que están aprendiendo catalán con las canciones que subo. Es más por las canciones que por mí.

Y, por otro lado, ¿has sufrido insultos o catalanofobia a través de las redes sociales?

Varias veces, pero debo decir que no mucho, y nunca me han cancelado. Nunca he recibido muchas críticas exageradas de 200 comentarios insultándome. Pero hay bastante catalanofobia. Me atrevería a decir que en TikTok hay más catalanofobia que en Instagram. La gente te dice cosas como, por ejemplo, «el catalufo este de qué va» o muchas otras cosas que ahora no recuerdo.

¿Y la máscara te sirve para alejarte de todo eso?

Sí. Me importa cero. Incluso me hace gracia porque si viene crítica significa que el vídeo está funcionando bien, realmente. Si hay insultos es que ha traspasado fronteras. Significa que el contenido no solo lo ve tu público y eso es genial porque el vídeo se ha viralizado.

«Si hay insultos es que ha traspasado fronteras. Significa que el contenido no solo lo ve tu público y eso es genial porque el vídeo se ha viralizado»

¿Y por qué hiciste una fiesta para llegar a los 100.000 seguidores?

Siempre soy muy optimista y muy soñador. Confiado más que soñador. Y pensé que lo podía hacer. No sé si es por ego, pero me gustó. Hay mucha gente que me pide que haga un festival, pero hacer un festival son muchos dineros. Es una ruina. Lo miré un poco y vi que era mucho trabajo y mucho dinero para hacerlo solo. Pero sí que pude hacer un evento con entrada y la colaboración de diferentes marcas catalanas. Calculé el público que podía venir y lo hice. Además, pude pagar a los artistas que vinieron. ¿El por qué? Para hacer comunidad. Al final, tengo una comunidad de gente que me apoyan y intento cuidarlos al máximo siempre.

¿Este crecimiento te hace sentir una cierta responsabilidad por la lengua?

Sí, y tengo un defecto porque, a veces, cometo errores. Como mucha gente, pero me lo critican. No es que me lo critiquen, pero sí que me corrigen. Tienen razón, a veces quizás no he vigilado lo suficiente, lo he escrito y lo he subido. O hablando. A veces cometo algunos errores, sin embargo, intento no cometer muchos, y creo que he mejorado porque, al principio, no vigilaba. Ahora, como me sigue gente, me corrigen si digo «algo». Por ejemplo, no diría «algo», diría «alguna cosa». Intento hablar bien. Pero también está bien que me corrijan, porque si me llamo Cat Lletres debo hablar bien el catalán.

¿Y te preocupa la situación de la lengua?

Sí, y es uno de los motivos que me motivan a seguir porque considero que si se normalizan perfiles como el mío se puede normalizar mucho la lengua. Y sobre todo entre los jóvenes, que puedan ver referentes o gente que pueda ser referente en algo y que sea en catalán, sin que sea únicamente por el catalán. El objetivo es normalizar la lengua y que a la gente le guste el contenido que hago.

Es decir, hablar de música en catalán pero con toda la normalidad del mundo.

Sí. Intentar ser alguien genial, entre comillas, o un referente, sin tener que decir que lo estás haciendo en catalán. No sé si me explico. Es un poco difícil.

¿Sin tener que justificarte?

Exacto. Que la gente te siga porque le gusta el contenido, independientemente de la lengua, porque el objetivo es que se normalice.

Y terminamos con una canción en catalán. ¿Qué recomendación hace Cat Lletres?

Pues acaba de salir una de Àlex Pérez que se llama Adeu, que es muy bonita. Triste, incluso, de esas que hace llorar, pero la recomiendo mucho.