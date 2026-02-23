La Bressola y su modelo pedagógico de inmersión lingüística en la Cataluña Norte, que este año celebra su 50º aniversario, se ha llevado este lunes por la noche el decimotercer Premio Martí Gasull i Roig que otorga Plataforma per la Llengua a la ejemplaridad en la defensa del catalán. La red de escuelas asociativas norte-catalanas se ha llevado el galardón dotado con 3.000 euros después de imponerse en el voto popular a la revista de cómic en catalán Cavall Fort, que nació en diciembre de 1961; y al espacio de promoción de la música y la cultura tradicional Centre Artesà Tradicionàrius (CAT). El presidente de La Bressola, Guillem Nivet, ha defendido el sistema de inmersión lingüística en catalán de sus centros, y ha reivindicado que la inmersión hay que aplicarla bien. «La inmersión funciona si es total y absoluta. Si se hace a medias es bilingüismo, y el bilingüismo es colonialismo puro», ha denunciado durante el discurso que ha pronunciado tras recoger el premio. Nivet también ha explicado que el apoyo popular ha permitido estabilizar la situación económica de La Bressola, pero que no es suficiente: «el proyecto no podrá continuar si no conseguimos el apoyo de las instituciones, especialmente las del Estado francés».

El galardón se ha otorgado en una gala que por primera vez se ha celebrado en la Sala Paral·lel 62 de Barcelona. El acto ha sido presentado por la actriz Txe Arana, que con el lema «Haz sentir el acento» ha servido para reivindicar los diferentes ámbitos en los que hay que trabajar por el catalán: la educación y las universidades, la justicia, las redes sociales, la cultura, el ocio y el comercio, entre otros. Además, ha contado con las actuaciones musicales de Fades, de entre Mallorca y Cataluña; Abril, de Benissa, en el País Valencià, y Gionta y Riccardo, ganadores de la segunda edición del CantAlguer, y que han servido para visibilizar los diferentes acentos y la diversidad de los hablantes del catalán. El presidente de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, que ha entregado el premio a La Bressola, ha hecho un llamado «a hablar siempre en catalán con todo el mundo, y a unirse al reto de los 21 días hablando en catalán» y, por otro lado, ha exigido a todas las administraciones «que actúen» por la lengua.

Por otro lado, el canal de difusión de contenido audiovisual para aprender la lengua Easy Catalan se ha llevado el Premio a la Innovación, dotado con 2.000 euros, y se ha impuesto al creador de contenido especializado en música en catalán Cat Lletres y al programa de radio sobre el Futbol Club Barcelona y el mundo del fútbol, La Sotana. El portavoz de Easy Catalan, Andreu Monfà, ha reivindicado «no solo mantener el catalán en las conversaciones, sino iniciarlas todas en catalán». Monfà ha recordado que es un gesto «que todos podemos hacer, y que es muy sencillo y efectivo, y que, además, para los nuevos hablantes es muy importante». El portavoz del canal de difusión para aprender catalán ha agradecido a los nuevos hablantes de catalán y ha destacado que han «conseguido prácticamente no ser conocidos por los hablantes de catalán y, en cambio, ser muy conocidos entre los aprendices».

Andreu Monfà, representante de Easy Catalan, explicando el proyecto en la gala de los Premios Martí Gasull i Roig / ACN

Premio Especial del Jurado para el activista y exsíndico de Alguer Carlo Sechi

La gala también ha servido para hacer entrega del Premio Especial del Jurado, que este año ha sido para el activista y exsíndico de Alguer Carlo Sechi en reconocimiento por su trayectoria «larga e intensa» en la promoción y defensa de la lengua catalana en Alguer, así como su implicación en proyectos e instituciones de todo el dominio lingüístico. Profesor de música jubilado y referente del mundo del waterpolo, durante los años setenta fundó el movimiento de centroizquierda Sardenya i Llibertat, grupo con el cual fue concejal de cultura y deporte en el Comú de Alguer entre 1984 y 1987 y, posteriormente, síndico entre 1994 y 1998. Sechi ha hecho referencia al Retrobament de 1960, que permitió volver a establecer puentes entre los hablantes de catalán de Alguer y los de otros territorios de habla catalana, y ha hecho un llamado a «dar oportunidades a los jóvenes algherenses para que puedan participar de actividades en catalán».