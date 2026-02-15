Mònica Estruch (1972) es la directora de Edicions Cavall Fort, que edita Cavall Fort, la revista infantil en catalán más longeva, y El Tatano, considerada la hermana pequeña. Este año, coincidiendo con el 65º aniversario de Cavall Fort, un referente en la literatura infantil que ha ofrecido cómics, cuentos e información a generaciones y generaciones de catalanes, es uno de los finalistas de los Premios Martí Gasull i Roig que otorga Plataforma per la Llengua. En esta entrevista con El Món, Estruch aborda la trayectoria de la revista y la relación que mantienen con los lectores, a quienes hacen partícipes de muchas de las decisiones que toma la revista a la hora de decidir contenidos. Reconoce que los lectores de la revista han ido evolucionando con el paso de los años y muestra su preocupación por la salud del catalán, uno de los pilares de una revista que permite que niños de familias no catalanohablantes tengan contacto con la lengua. «Es una preocupación porque teníamos asumidas muchas cosas que hemos visto que quizás están un poco más en la cuerda floja de lo que pensábamos», dice, y señala la inmersión lingüística como ejemplo. Otro de los aspectos que aborda en la conversación es la decisión que tomó el Ayuntamiento de Burriana, formado por el PP y Vox, de anular las suscripciones de esta publicación infantil y cuatro más. A pesar de criticar el ataque contra la lengua, celebra la reacción ciudadana porque dejó claro que «Cavall Fort forma parte del ADN de este país».

Cavall Fort comienza el año 2026 como finalista de la decimotercera edición de los Premios Martí Gasull i Roig. ¿Os lo esperabais?

Ha sido una sorpresa y, además, ha sido una sorpresa muy bonita compartir la nominación con finalistas como la Bressola y el Centre Artesà Tradicionàrius. Realmente será una ocasión preciosa de estar los tres allí. Ha sido una magnífica manera de empezar el año, tanto por eso como porque estamos celebrando los 20 años de El Tatano. Un año que, además, lo acabaremos también con un plato fuerte porque serán los 65 años de Cavall Fort.

Cavall Fort es un milagro?

Creo que una vez a Albert Janer le preguntaron eso y dijo que un poco milagro sí que es. Fue un poco milagro el nacimiento. Realmente, los inicios de Cavall Fort fueron un poco milagro, con una trayectoria de muchos años y momentos difíciles y, por lo tanto, se puede llamar milagro. Creo que es más una historia de éxito, de trabajo muy bien hecho desde el minuto uno.

De hecho, su puesta en marcha hace 65 años se hizo casi todo en contra.

Sí. Se hizo en una situación bastante difícil de imaginar. En el sentido de cómo debieron manejarse los impulsores de la revista para ofrecer a los niños y niñas una revista en catalán para aprender a leer, y luego a escribir, y cómo se pusieron manos a la obra desde cero. Sin experiencia, solo con buena voluntad, pero sí con unas convicciones y con una firmeza de ideas muy claras y cómo lo lograron.

Mònica Estruch, directora d’Edicions Cavall Fort. Barcelona 27.01.2026 | Mireia Comas

Durante este tiempo se ha mantenido la esencia?

La esencia está presente en un porcentaje muy alto, y nos esforzamos para que así sea. Es decir, creemos que aquella esencia que había en el Cavall Fort del año 61 está, pero con cambios. Es decir, de evolución, de colaboradores, de tono de algunos artículos. Por ejemplo, en los inicios había muchos artículos sobre catequesis que se han ido perdiendo con los años. Hay un cambio de temáticas y de aspecto, pero los valores, el hecho de tener en cuenta a quién nos dirigimos, yo creo que lo tenemos igual de claro ahora que entonces.

Se mantiene la esencia, pero se ha tenido que ir adaptando a los cambios sociales con el paso de los años?

Nos hemos adaptado tanto a la evolución de la sociedad y del país como a la de los niños. No son los mismos los niños de hace 60 años que los niños actuales y, por lo tanto, es evidente que eso se tiene que ir cambiando.

Pero sí que es verdad que la lengua es el eje central del proyecto.

La lengua es el pilar de la revista, ya era el pilar que la hizo nacer. Pero también los contenidos y su tratamiento: la rigurosidad, la calidad, la voluntad de hacer, de darle vueltas y de pensar cuáles son los mejores contenidos para transmitir y cómo transmitirlos. Creo que eso también es uno de los pilares que identifica la revista.

«Cavall Fort y El Tatano son dos herramientas para trabajar contenidos pensados para las criaturas en catalán. Es el punto central y, por lo tanto, la lengua siempre ha sido cuidadísima y siempre hemos sido muy cuidadosos y lo seguimos siendo»

Le comentaba la cuestión de la lengua porque Cavall Fort nace hace 65 años, en un momento en que la lengua estaba relegada al espacio privado, y actualmente el uso social de la lengua está bajo mínimos. ¿Una de las funciones de Cavall Fort es promover el uso del catalán?

Sí. Cavall Fort es una empresa y tiene una fundación detrás. En los estatutos se menciona explícitamente que Cavall Fort y El Tatano son dos herramientas para trabajar contenidos pensados para las criaturas en catalán. Es el punto central y, por lo tanto, la lengua siempre ha sido cuidadísima y siempre hemos sido muy cuidadosos y lo seguimos siendo. Quiero decir que, a veces, damos vueltas y vueltas a una frase, a un giro, a un uso, y miramos tanto la mejor manera de explicarlo para que los lectores lo entiendan como cuál es la manera más genuina, con el catalán más genuino.

¿El modelo de lengua que trabajan es global de todos los Países Catalanes?

El marco mental que tenemos es el marco lingüístico de donde llega el catalán. Evidentemente, está escrito desde un catalán estándar, que es el nuestro, pero así como hay contenidos de todos los Países Catalanes, porque podemos estar hablando de fiestas populares del País Valenciano o de leyendas que ocurren en Mallorca o de excursiones que pueden pasar en las Islas o en la Cataluña del Norte, lingüísticamente, claramente, tenemos todos los hablantes en nuestro imaginario. Estos, y añadiría todavía a todos los que tenemos esparcidos por el mundo. Tenemos un millar de suscriptores, y enviamos la revista a los lugares más lejanos del planeta. Sudáfrica, Australia, Estados Unidos, Canadá, evidentemente Europa. Por lo tanto, a todos estos que de alguna manera tienen la lengua y la cultura y la tradición como vínculo con Cataluña, porque tienen familiares o porque de alguna manera tienen vínculos. Son catalanes que están trabajando fuera y allí ya han nacido tataners y cavallforters que quieren este vínculo con la lengua.

¿Es un vínculo de conexión con Cataluña?

Es uno de los vínculos. Evidentemente, están los vínculos familiares o humanos, pero también juega este papel de mantenerlos informados, de mantenerlos al día, y que puedan leer en una lengua que no es su lengua de uso habitual. Al menos en la escuela.

Antes ha mencionado la diversidad cultural. ¿También se busca compartir esta diversidad y las tradiciones que hay en todos los Países Catalanes?

Cataluña se lleva mucha parte de los contenidos, pero realmente cuando nos planteamos una temática transversal, como pueden ser las fiestas populares, cogemos de aquí y de allá para tener ejemplos y para que, de alguna manera, los lectores no piensen que esto está hecho en Barcelona. Intentamos diversificar. Ahora hemos estrenado una pequeña sección nueva, que es el cavallforter del mes. Se elige un suscriptor al azar, aunque los primeros sí que los hemos buscado nosotros, y buscamos que estén bien alejados y bien separados para que se vea esta riqueza.

Mònica Estruch, directora d’Edicions Cavall Fort. Barcelona 27.01.2026 | Mireia Comas

¿Y os preocupa la situación que atraviesa la lengua actualmente?

Sí que es una preocupación. Es una preocupación porque, por un lado, teníamos asumidas muchas cosas que hemos visto que quizás están un poco más en la cuerda floja de lo que pensábamos. Como, por ejemplo, la inmersión lingüística en las escuelas. Pensábamos que en la escuela se habla catalán cada hora del día. Y no. Ni en el patio se habla mayoritariamente en catalán y estamos descubriendo que en muchas aulas y en los institutos tampoco se habla catalán. Y, claro, hay muchas familias recién llegadas a las que nos gusta que, poco a poco, llegar para facilitarles herramientas divertidas. Es decir, no es un libro de texto, no es un libro de aprendizaje de la lengua, sino que es un cómic, artículos, recetas de cocina… Da igual, cualquier contenido con este aire juguetón y divulgativo que pueda servir a niños que se enfrentan a una lengua que no es su lengua materna pero que necesitan aprenderla.

Una lengua con la que, de una manera u otra, tienen contacto en su día a día.

Exacto. Pero hace años podíamos presuponer que la mayoría de los lectores de Cavall Fort eran catalanohablantes en su casa, o que, como mínimo, tenían una oralidad que se daba por supuesta. Y eso ahora no es así. Ahora tenemos lectores, que nos lo dicen, que no hablan catalán en su casa. Han descubierto la revista en la escuela, o la han descubierto por un taller que hemos hecho, y han visto un filón y han pedido a sus padres que los suscriban porque es una manera de tener más contacto con la lengua. Con una lengua que ven que también es suya y que la necesitan. Tenemos que seguir dando la idea de que el catalán es una herramienta de ascensor social.

¿Se tiene que reimpulsar esta idea?

Se tiene que reimpulsar. Es decir, el catalán tiene que ser necesario y tiene que ser un punto a favor para encontrar trabajo o trabajos más cualificados. O, al menos, para tener una convivencia mucho más saludable.

Hace un momento ha comentado que hay familias que han descubierto la revista y no son catalanohablantes en casa. ¿Son castellanohablantes mayoritariamente?

En general, sí. Algunas son provenientes de Europa, pero mayoritariamente son castellanohablantes.

«El catalán tiene que ser necesario y tiene que ser un punto a favor para encontrar trabajo o trabajos más cualificados. O, al menos, para tener una convivencia mucho más saludable»

Es decir, Cavall Fort sirve para introducir el catalán en casa.

Exacto. Los niños reciben catalán en la escuela, pero, a veces, si la lengua vehicular en casa es el castellano, los padres, depende de dónde estén situados, quizás no tienen tanto contacto. También sabemos de familias en que los niños llevan la revista y permite que los padres también la lean y compartan una conversación o, simplemente, un tiempo de lectura o unas curiosidades.

¿El cómic es una gran puerta de entrada a la lectura para los niños?

Sin duda. Es una puerta de entrada, uno, porque es un tipo de lenguaje diferente porque no ves esas páginas de texto enteras, que quizás, a veces algunos niños se agobian un poco. El cómic es ligero, puedes ir adelante, pero, si es necesario, puedes volver atrás. Y con estas historias que hacemos así por secciones, con el «continuará», sabemos que hay lectores que las van siguiendo, pero que cuando tienen la historia terminada la vuelven a empezar y la leen de arriba abajo. Es una manera diferente de leer.

¿Y pasarlo bien es clave para que los niños se introduzcan en la lectura?

Lectura y pasarlo bien deberían ir juntos. Es ideal. El Tatano, en este sentido, es clarividencia total. Es divertido, con poco texto y con mezcla de textos divulgativos y de cómic, es una manera muy suave de entrar en la lectura. Primero acompaña, sentándose al lado de padres, de hermanos mayores, de tíos, de padrinos, da igual, de quien sea; que te explica y te conduce a través de la revista. Y luego, la gracia de un tataner es que coge la revista y ya se enfrenta a ella solo y ve cómo lo logra. Es magnífico. Porque se distrae, porque juega, porque quiere hacer esas manualidades y las quiere enseñar a todos. Y la prueba está en el hecho de que en las páginas del rincón de los tataners, que son las fotografías que los tataners nos envían, tenemos mensajes y mensajes para publicar. No damos abasto. Y eso es bonito, porque libros y revistas deben formar parte de su universo.

Mònica Estruch, directora d’Edicions Cavall Fort. Barcelona 27.01.2026 | Mireia Comas

¿Y cómo gestionan las temáticas que tratan?

Hay muchas maneras de proponer temas nuevos. Algunas veces son propuestas de los mismos lectores, y entonces lo hacemos constar en la revista. Si esto lo transformamos en un artículo corto o hacemos un dossier de 20 páginas ya depende del interés que le veamos. Pero eso ha pasado.

¿Buscan establecer vínculos con los lectores?

Claro, pero es que la revista la hacemos para ellos y teniendo en cuenta qué les interesa. Desde hace unos años hacemos un consejo de redacción solo para niños. Es decir, invitamos a niños a nuestro consejo de redacción de adultos, y pasamos tres horas de un sábado por la mañana hablando con ellos porque tienen muchas cosas que decir, propuestas que hacer, temas que les gustaría que tratáramos porque en la escuela no los tratan o en casa cuesta más que salgan, y nos lo dicen. También hablamos de qué leen, qué les cuesta más, qué echan de menos… Este feedback que te dan los mismos lectores es oro. También lo tenemos cuando vamos a escuelas a hacer talleres, allí también tenemos intercambios con ellos, o a través de la web, que tenemos un área abierta para que en el foro los lectores participen. De hecho, en la página tenemos todas las formas de contactos para que nos hagan propuestas. Esta es una de las vías de entrada. Después, evidentemente, creemos que tenemos que tocar temáticas diferentes. Tenemos que hablar de temas de medio ambiente, temas sociales, tenemos que hablar de temas más literarios, tenemos que hablar de temas científicos…

Tocar todos los palos posibles para despertar el interés.

Exacto. Sobre todo porque tenemos pluralidad de lectores y siempre decimos que si haces las cosas amenas cualquier tema les puede interesar, sean los agujeros negros o la biografía de Mercè Rodoreda. Velamos para que haya temas diferentes porque pensamos que está bien tocar muchas teclas, y que los niños con intereses más científicos encuentren sus despertares, pero que aquellos a los que les gusten más los temas históricos también encuentren lo que buscan, y, por lo tanto, que sea algo muy variado.

«Todo el mundo tiene una historia con ‘Cavall Fort’. Que hayamos ido pasando de generaciones y todo el mundo todavía tenga una historia y ahora empiece a haber niños que tienen una historia, porque han empezado con ‘El Tatano’, es precioso»

¿Y cree que se les valora lo suficiente?

Dentro del sector creo que estamos muy bien valorados. Incluso diría que todos estos reconocimientos que vamos teniendo, y que hemos ido teniendo en los últimos años, demuestran que Cavall Fort y El Tatano, como hermano pequeño, forman parte de esta tradición de país y han acabado haciendo una función que hay muchas generaciones que la reconocen. Todo el mundo tiene una historia con Cavall Fort. Que hayamos ido pasando de generaciones y todo el mundo todavía tenga una historia y ahora empiece a haber niños que tienen una historia, porque han empezado con El Tatano, es precioso. Para mí este reconocimiento es el más importante.

¿El hecho de formar parte del imaginario colectivo del país?

Exacto. El hecho de formar parte, y eso se ve cuando ha habido algún cuestionamiento como con el caso de Burriana del año 2023. Tocar Cavall Fort provocó una oleada de solidaridad para decir ‘no nos toquéis la lengua, no nos toquéis la revista’. Se estaba tocando una cosa muy personal y muy profunda de mucha gente. Ya no solo de los lectores actuales, que seguramente lo debieron mirar sin entender casi nada, sino de toda la gente que considera Cavall Fort la revista de su infancia y la que estaban transmitiendo a sus hijos y nietos. Por lo tanto, es una cosa que no se debe tocar. Esta reacción quiere decir que Cavall Fort forma parte del ADN de este país.

¿Cómo vivió aquel momento?

Con preocupación y con un poco de estupor porque las cinco cabeceras que estaban presentes en aquella biblioteca y querían retirar tenían un único denominador común: estaban escritas en catalán. Era todo tan burdo que piensas que no puede ser que esto esté pasando en el año 2023. Y preocupación porque les sigue molestando que haya revistas en catalán al alcance del público. Y, por otro lado, muy emocionados por la respuesta ciudadana. Hubo miles de mensajes de llamadas, de muchas suscripciones… Fue una especie de revulsivo para darnos cuenta de que no estamos solos. También estos momentos te lo hacen ver y te lo hacen agradecer.

Mònica Estruch, directora d’Edicions Cavall Fort. Barcelona 27.01.2026 | Mireia Comas

¿Y por qué molesta tanto el catalán en según qué ámbitos del estado español?

Me gustaría saberlo. Creo que es por desconocimiento, en el fondo. Quien se acerca sin los prejuicios históricos, de entrada lo entenderá más o menos, le gustará más o menos, pero no puede ser que le genere un sentimiento de repulsa solo porque está escrito en otra lengua.

Es un ataque contra la lengua.

Totalmente. Me cuesta entender que realmente pueda haber una beligerancia tan fuerte contra algo por el simple hecho de formar parte de una lengua.

¿Habían vivido antes, o han vivido después, algún momento como el de Burriana?

No. Un caso como este de censura o de querer retirar la revista de algún lugar público, no.

Al inicio de la entrevista ha dicho que este año celebrarán los 65 años de Cavall Fort y los 20 de El Tatano. ¿Qué tienen pensado hacer?

Estamos preparando cosas para los 65 años de Cavall Fort, pero aún se están concretando y todavía no puedo avanzar mucho. Se está escribiendo un gran libro sobre la historia de Cavall Fort que saldrá publicado durante el año, pero poco antes del aniversario, y seguro habrá más cositas. Y para los 20 años de El Tatano hemos hecho un número alocado y divertido como siempre, pero más. Más grueso y con un póster con todos los personajes de la revista. También se hará la exposición itinerante El Tatano: 20 años, 20 portadas, que irá por todas las bibliotecas del país y constará de una portada de cada uno de los años con un juego incorporado.