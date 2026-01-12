La red de escuelas La Bressola, que tiene como objetivo recuperar la lengua y la cultura catalanas en el norte de Cataluña; la revista de cómic en catalán Cavall Fort, que nació en diciembre de 1961; y el espacio de promoción de la música y la cultura tradicional Centre Artesà Tradicionàrius (CAT) son los tres finalistas que optan a los Premios Martí Gasull y Roig 2026. Un certamen que organiza la Plataforma per la Llengua para reconocer a personas o entidades que hayan destacado en la defensa o la promoción de la lengua catalana y que este año llega a su 13ª edición.

El ganador, que se llevará 3.000 euros, se decidirá por votación popular –un proceso que se abre este lunes y que se cerrará el 6 de febrero– y se anunciará en el acto de entrega de los premios, que se celebrará el próximo 23 de febrero en la sala Paral·lel de Barcelona. La novedad de este año es que el Premio a la Innovación también se someterá a votación popular y el ganador también se dará a conocer el día de la gala y este galardón está valorado en 2.000 euros. En este ámbito también hay tres finalistas: el canal de difusión de contenido audiovisual para aprender la lengua Easy Catalan, el creador de contenido especializado en música en catalán Cat Lletres y el pódcast sobre el Barça y el mundo del fútbol La Sotana.

La drag queen Jèssica Pulla, premio a la Innovación en los duodécimos premios Martí Gasull y Roig de Plataforma per la Llengua / Plataforma per la llengua

Plataforma per la Llengua anunciará antes de la gala el Premio Especial del Jurado

En la gala del 23 de febrero también se entregará el Premio Especial del Jurado, un jurado que se reunió antes de Navidad para seleccionar a los finalistas y al merecedor de este galardón honorífico. De hecho, este último galardón se anunciará previamente durante el mes de febrero, y es un reconocimiento de carácter honorífico a una persona por su trayectoria en la defensa de la lengua catalana. Hasta ahora, han sido merecedores de este los editores Eliseu Climent y Joan Vall Clara, la filóloga y activista Blanca Serra, el pedagogo Joaquim Arenas, los lingüistas Albert Jané y Josep Ruaix, la cantautora mallorquina Maria del Mar Bonet, la maestra y activista Maria Teresa Casals, y el escritor Josep Vallverdú.