La xarxa d’escoles La Bressola, que té com a objectiu recuperar la llengua i la cultura catalanes a la Catalunya Nord; la revista de còmic en català Cavall Fort, que va néixer el desembre del 1961; i l’espai de promoció de la música i la cultura tradicional Centre Artesà Tradicionàrius (CAT) són els tres finalistes que opten als Premis Martí Gasull i Roig 2026. Un certamen que organitza de la Plataforma per la Llengua per reconèixer persones o entitats que hagin destacat en la defensa o la promoció de la llengua catalana i que enguany arriba a la seva 13a edició.
El guanyador, que s’endurà 3.000 euros, es decidirà per votació popular –un procés que s’obre aquest dilluns i que es tancarà el 6 de febrer– i s’anunciarà a l’acte de lliurament dels premis, que se celebrarà el pròxim 23 de febrer a la sala Paral·lel de Barcelona. La novetat d’enguany és que el Premi a la Innovació també se sotmetrà a votació popular i el guanyador també es donarà a conèixer el dia de la gala i aquest guardó està valorat amb 2.000 euros. En aquest àmbit també hi ha tres finalistes: el canal de difusió de contingut audiovisual per aprendre la llengua Easy Catalan, el creador de contingut especialitzat en música en català Cat Lletres i el pòdcast sobre el Barça i el món del futbol La Sotana.
Plataforma per la Llengua anunciarà abans de la gala el Premi Especial del Jurat
A la gala del 23 de febrer també es lliurarà el Premi Especial del Jurat, un jurat que es va reunir abans de Nadal per seleccionar els finalistes i el mereixedor d’aquest guardó honorífic. De fet, aquest darrer guardó s’anunciarà prèviament durant el mes de febrer, i és un reconeixement de caràcter honorífic a una persona per la seva trajectòria a la defensa de la llengua catalana. Fins ara, han estat mereixedors d’aquest els editors Eliseu Climent i Joan Vall Clara, la filòloga i activista Blanca Serra, el pedagog Joaquim Arenas, els lingüistes Albert Jané i Josep Ruaix, la cantautora mallorquina Maria del Mar Bonet, la mestra i activista Maria Teresa Casals, i l’escriptor Josep Vallverdú.