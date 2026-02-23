La Bressola i el seu model pedagògic d’immersió lingüística a la Catalunya Nord, que enguany celebra el seu 50è aniversari, s’ha endut aquest dilluns al vespre el tretzè Premi Martí Gasull i Roig que atorga Plataforma per la Llengua a l’exemplaritat en la defensa del català. La xarxa d’escoles associatives nord-catalanes s’ha endut el guardó dotat amb 3.000 euros després d’imposar-se en el vot popular a la revista de còmic en català Cavall Fort, que va néixer el desembre del 1961; i l’espai de promoció de la música i la cultura tradicional Centre Artesà Tradicionàrius (CAT). El president de La Bressola, Guillem Nivet, ha defensat el sistema d’immersió lingüística en català dels seus centres, i ha reivindicat que la immersió cal aplicar-la bé. “La immersió funciona si és total i absoluta. Si es fa a mitges és bilingüisme, i el bilingüisme és colonialisme pur”, ha denunciat durant el discurs que ha pronunciat després de recollir el premi. Nivet també ha explicat que el suport popular ha permès estabilitzar la situació econòmica de La Bressola, però que no n’hi ha prou: “el projecte no podrà continuar si no aconseguim el suport de les institucions, especialment les de l’Estat francès”.
El guardó s’ha atorgat en una gala que per primera vegada s’ha celebrat a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona. L’acte ha estat presentat per l’actriu Txe Arana, que amb el lema “Fes sentir l’accent” ha servit per reivindicar els diferents àmbits en què cal treballar pel català: l’educació i les universitats, la justícia, les xarxes socials, la cultura, el lleure i el comerç, entre d’altres. A més, ha comptat amb les actuacions musicals de Fades, d’entre Mallorca i Catalunya; Abril, de Benissa, al País Valencià, i Gionta i Riccardo, guanyadors de la segona edició del CantAlguer, i que han servit per visibilitzar els diferents accents i la diversitat dels parlants del català. El president de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, que ha lliurat el premi a La Bressola, ha ha fet una crida “a parlar sempre en català amb tothom, i a afegir-se al repte dels 21 dies parlant en català” i, d’altra banda, ha exigit a totes les administracions “que actuïn” per la llengua.
D’altra banda, el canal de difusió de contingut audiovisual per aprendre la llengua Easy Catalan s’ha endut el Premi a la Innovació, dotat amb 2.000 euros, i s’ha imposat al creador de contingut especialitzat en música en català Cat Lletres i al programa de ràdio sobre el Futbol Club Barcelona i el món del futbol, La Sotana. Eel portaveu d’Easy Catalan, Andreu Monfà, ha reivindicat “no només mantenir el català en les converses, sinó iniciar-les totes en català”. Monfà ha recordat que és un gest “que tots podem fer, i que és molt senzill i efectiu, i que, a més, per als nous parlants és molt important”. El portaveu del canal de difusió per aprendre català ha donat les gràcies als nous catalanoparlants i ha destacat que han “aconseguit pràcticament no ser coneguts pels catalanoparlants i, en canvi, ser molt coneguts entre els aprenents”.
Premi Especial del Jurat per a l’activista i exsíndic de l’Alguer Carlo Sechi
La gala també ha servit per fer entrega del Premi Especial del Jurat, que enguany ha estat per a l’activista i exsíndic de l’Alguer Carlo Sechi en reconeixement per la seva trajectòria “llarga i intensa” en la promoció i defensa de la llengua catalana a l’Alguer, així com la seva implicació en projectes i institucions de tot el domini lingüístic. Professor de música jubilat i referent del món del waterpolo, durant els anys setanta va fundar el moviment de centreesquerra Sardenya i Llibertat, grup amb el qual va ser regidor de cultura i esport al Comú de l’Alguer entre el 1984 i el 1987 i, posteriorment, síndic entre el 1994 i el 1998. Sechi ha fet referència al Retrobament del 1960, que va permetre tornar a establir ponts entre els catalanoparlants de l’Alguer i els dels altres territoris catalanoparlants, i ha fet una crida a “donar oportunitats als joves algueresos perquè puguin participar d’activitats en català”.