El Premio Òmnium a la Mejor Novela del Año ya tiene las diez obras nominadas de la novena edición del prestigioso galardón, que este año se entregará por primera vez en el marco de la gala de la 75a Nit de les Lletres Catalanes. El premio se consolida como el mejor dotado económicamente del país para obra publicada con 25.000 euros, 5.000 de los cuales son para promoción del libro.

Las obras nominadas han sido publicadas entre noviembre de 2024 y diciembre de 2025 y son: La gran família, de Antònia Carré-Pons; L’home que va vendre el món, de Melcior Comes; Si una família, de Alba Dalmau; Virgil, de Quim Español; Guerra, victòria, demà, de Carles Fenollosa; Els claustres, de Víctor García Tur; Demolició, de Lluís Llort; Abans més que Encara, de Miquel de Palol; Els crits, de Víctor Recort, y Escenaris, de Toni Sala.

El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha asegurado que la lista de finalistas «demuestra una vez más la calidad literaria que aflora año tras año en todos los Países Catalanes, de València a Girona pasando por Sa Pobla, Terrassa o Barcelona». Antich también ha valorado el «trabajo que han hecho las editoriales [este año nuevo de diferentes entre las novelas nominadas] para descubrirnos nuevas historias que atrapan y que ya forman parte de este corpus de calidad de la literatura catalana».

Cambios importantes en el Premio Òmnium a la Mejor Novela del Año

Una de las grandes novedades del Premio Òmnium a la Mejor Novela del Año de este año es que ya no se elegirán tres manuscritos que lleguen a la final, sino que lo harán los diez nominados, y la ganadora se dará a conocer en el marco de la Nit de les Lletres Catalanes.

El Premio Òmnium a la Mejor Novela del Año nació en el año 2017 con la voluntad de convertirse en la versión catalana de prestigiosos galardones como el Premio Goncourt francés o el Booker inglés, así como de promocionar las obras en lengua catalana, fomentar su traducción y revitalizar el sector literario en catalán.

Lista de ganadores del Premio Òmnium a la Mejor Novela del Año

2017 – Els estranys, de Raül Garrigasait.

2018 – Aprendre a parlar amb les plantes, de Marta Orriols.

2019 – L’esperit del temps, de Martí Domínguez.

2020 – Boulder, de Eva Baltasar.

2021 – Junil a les terres dels bàrbars, de Joan-Lluís Lluís.

2022 – Ràbia, de Sebastià Alzamora.

2023 – La mestra i la bèstia, de Imma Monsó.

2024 – Cavall, atleta, ocell, de Manuel Baixauli.