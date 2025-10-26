Inscripcions rècord en els cursos públics per aprendre català

Els cursos públics per aprendre català han registrat durant el primer trimestre del curs la seva xifra rècord d’inscripcions. El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) ha tancat el període amb una oferta de més de 43.000 places i amb més de 41.000 persones inscrites en algun dels 1.900 cursos de català disponibles. Aquestes dades esperançadores s’expliquen principalment per un creixement del 15% de l’oferta de places i d’un 17% dels cursos, fruit de l’aplicació del pla de xoc d’ensenyament del català impulsat per la Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat. La iniciativa també ha permès contractar 63 nous professors i convertir 131 jornades parcials en jornades completes.
Més enllà de l’augment del nombre de places, especialment en els nivells A1 i A2, hi ha hagut una significativa extensió territorial dels cursos. Per una banda, s’ha ampliat l’oferta a 27 noves poblacions com Tona, Piera, Tremp, Sort, Begur o Les Franqueses del Vallès. D’altra banda, vuit centres de normalització lingüística han pogut obrir nous punts d’atenció en el seu àmbit territorial. Per exemple, a Barcelona, s’ha ampliat l’oferta de cursos a tots els districtes, especialment a Ciutat Vella, Sant Martí i Nou Barris, inclosos barris com la Trinitat, el Bon Pastor i Ciutat Meridiana.
Un pla que cobreix “millor” la demanda
En aquest sentit, el conseller de Política Lingüística del Govern, Francesc Xavier Vila, assegura en declaracions recollides per l’ACN que es tracta d’una “bona notícia” perquè a més de cobrir “millor” la demanda, s’ha pogut estendre “pel territori”. “Hem arribat a unes 41.000 persones en aquestes inscripcions de setembre i, si sumem les inscripcions de tot l’any, arribarem a 120.000 persones, un rècord pel CPNL […] Això és conseqüència del pla de xoc que vam anunciar durant la primera part d’aquest any, adreçat a facilitar que les persones adultes que arriben a Catalunya, sobretot, però també les que ja són aquí, puguin accedir a formació en llengua catalana”, afirma.