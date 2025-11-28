Continua el combat polític parlamentari arran dels canvis de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) que suposen el menysteniment de les marques de TV3 i Catalunya Ràdio. Aquest matí s’ha celebrat la comissió de control de la CCMA, just l’endemà que els treballadors de l’entitat pública hagin decidit en una consulta que volen que es mantinguin en antena ambdues marques històriques de les emissores nacionals de Catalunya. La presidenta de la CCMA, Rosa Romà, a preguntes del portaveu de Junts, Agustí Colomines, ha negat l’existència de “suposades crisis institucionals” amb les marques i els productes de la corporació de mitjans públics. Una pregunta a recer de la difusió del projecte 3cat que la mateixa Romà va presentar com a empresa privada l’any 2010 a la CCMA, publicat per El Món, i que l’entitat va descartar.
“Em sorprèn que sempre ens ataqui amb suposades crisis institucionals quan es desmenteixen. Només cal que comparteixi amb vostè quatre dades per veure-ho”, s’ha queixat Romà. Per a la presidenta de la CCMA, el lideratge indiscutible de TV3, el creixement a la ràdio pel que fa a consum i en àudio digital, també el fet que la plataforma 3Cat sigui la tercera més consumida pels catalans i l’impacte en les xarxes socials són dades que desmenteixen les crisis denunciades. “Per tant, aquestes suposades crisis institucionals, de moment, i per sort, veig que van prou bé”, ha ironitzat Romà per després criticar l’origen polític del portaveu de Junts. Colomines li ha replicat exigint-li que evités “atacs personals”.
Per altra banda, els portaveus de Junts i PSC han demanat la retirada de l’entrevista a Luis Rubiales, que es va emetre per Catalunya Ràdio i que encara roman penjada a la web corporativa. Així mateix, la CUP i Comuns han unit esforços per reclamar transparència per poder saber els salaris i les retribucions de l’equip directiu tant de la CCMA com de les emissores de TV, ràdio i digital.
“Hem incrementat els continguts en català”
“Nosaltres hem incrementat els continguts en llengua catalana, cosa que des de feia molts anys no passava, i el 2022 alguns pretenien reduir la plantilla i tancar canals, i, per tant, crec que, en tot cas, el que nosaltres tenim claríssim és el compromís ferm amb TV3, amb Catalunya Ràdio, amb la ciutadania, amb el conjunt de la casa, amb els professionals, i, sobretot, la convivència de marques, que és el que estem fent, i que, per sort, ens està donant uns grans resultats”, ha argumentat.
Romà ha apostat per “pensar que tenim la capacitat de créixer en un context de retrocés de la llengua catalana com l’actual, amb continguts en llengua catalana, amb informació en llengua catalana”. En aquest sentit, ha fet valdre les 900.000 reproduccions d’un contingut d’un vídeo del dictador Francisco Franco emès la setmana passada, la quantitat de continguts dels serveis informatius de la casa a les xarxes socials, a més a més de “l’èxit dels continguts en la cadena TV3 o a qualsevol dels canals, com pot ser Catalunya Ràdio”.
Es nega a revelar els sous dels directius malgrat els advertiments de Transparència
Per altra banda, Romà ha tirat pilotes fora sobre les peticions rebutjades per poder saber les retribucions dels equips directius de les cadenes i emissores de la plataforma 3Cat. Segons Romà, tot i les advertències de Transparència, que han aportat la diputada dels Comuns Susana Segovia i el portaveu de la CUP, Xavier Pellicer, s’han valorat pels equips jurídics de la CCMA perquè “tenen dubtes” de la legalitat de donar les retribucions amb noms i cognoms. Pellicer i Segovia s’han mirat Romà amb certa ironia, tot recordant-li que segurament en sap una mica més de legalitat de la informació pública la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública que no pas els lletrats de la CCMA.
Entrevista polèmica a Luis Rubiales a Catalunya Ràdio
Una de les altres qüestions que ha generat debat ha estat l’entrevista que el director d’El Matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ustrell, va fer a Luis Rubiales, condemnat per agressió sexual. El portaveu del PSC, Cristòfol Gimeno, i el juntaire Colomines han demanat despenjar l’entrevista de les plataformes públiques. Per la seva banda, la portaveu dels Comuns ha retret al director de l’emissora, Jordi Borda, el contingut i el to de l’entrevista. Borda ha suat la cansalada per justificar l’entrevista. Els diputats li han fet saber que, possiblement, Borda va sentir una altra entrevista que no pas l’emesa quan ha detallat que l’entrevista va ser “periodisme”.