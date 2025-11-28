Feijóo pidola suport als empresaris catalans per sumar Junts a una moció de censura

“No és que em faltin ganes per engegar una moció de censura; és que em falten vots“, ha hagut de reconèixer el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, davant els empresaris catalans. El bloc d’oposició a la “deriva econòmica, legislativa i ètica” que el líder conservador veu en el govern espanyol no és prou ample per triar un nou llogater per a la Moncloa, ni tan sols per formar un executiu instrumental i formar eleccions. Vists els seus límits, Feijóo s’ha girat cap a Foment del Treball per provar d’engrescar els grans empresaris del país. Tot plegat, amb l’esperança que “els seus” -en referència a Junts per Catalunya, que entén com a aliats de la patronal que presideix Josep Sánchez Llibre– se sumin a la seva iniciativa. Per atraure la formació independentista, ha deixat un compromís de doble tall: “convocar eleccions perquè decideixin els espanyols”.
Tot i això, Feijóo ha deixat clar, fins i tot davant de Foment, que no està disposat a buscar cap acostament amb Junts ni amb cap partit català. Lluny de cercar una majoria amb els de Carles Puigdemont, el president popular ha alertat que “no es podrà comprometre a coses que no podrà complir, ni considera oportú complir”. Ha reivindicat alguns àmbits en què, als seus ulls, “està d’acord” amb Junts, des de l’habitatge fins a la política fiscal, passant per la seguretat ciutadana i el “descontrol migratori”. Fora del llistat, però, han quedat qüestions com l’aplicació de la llei d’amnistia, el finançament singular o la millora de les competències de la Generalitat; factors tots ells que expliquen el trencament entre Puigdemont i el president espanyol, Pedro Sánchez.
Per tancar l’escletxa, Feijóo ha apel·lat a la voluntat empresarial, davant un Foment que ha estat molt crític amb algunes de les mesures clau de la Moncloa, especialment en matèria laboral. “En aquesta sala segur que hi ha moltes persones que han votat Junts, no sé si n’hi haurà que han votat ERC, però estic convençut que la majoria no comparteix la deriva que està seguint el govern”, ha argumentat. Ha fet mà, per convèncer-los, dels darrers fracassos parlamentaris i judicials de l’executiu.
La votació fallida per establir els objectius d’estabilitat fiscal, “decisiva” a ulls del cap de l’oposició espanyola, hauria demostrat la “precarietat parlamentària total” que pateix Sánchez; mentre que els escàndols judicials, especialment el cas que implica l’exsecretari d’Organització del PSOE, José Luis Ábalos, provoquen que el president espanyol estigui “inhabilitat per a governar”. “Sánchez i Ábalos tenen moltes coses en comú i moltes coses per callar”, ha indicat; només un dia després de l’entrada en presó del que fora ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana de l’executiu del Partit Socialista. Contra el pobre estat de salut de l’executiu, Feijóo ha cridat a “recuperar l’ambició”, en un moment en què “la decadència del Govern ha rebaixat les expectatives de la nació” -l’espanyola-.
Demandes empresarials
En la seva intervenció, Sánchez Llibre ha reiterat les demandes històriques de l’empresariat del país, sense acceptar el guant de Feijóo. Davant el cap de l’oposició, el líder patronal ha exigit que “l’Estat inverteixi el que realment correspon a Catalunya” per millorar les malmeses infraestructures del país. “Si Catalunya no rep les inversions necessàries per modernitzar-se, tampoc no avançarem econòmicament”, ha criticat Sánchez Llibre. D’aquesta manera, el president de Foment ha continuat la campanya que la patronal ha sostingut en els darrers mesos, d’ençà de la presentació del seu darrer manifest empresarial; i que va tenir el seu punt àlgid en el discurs de l’empresari en la gala d’entrega dels premis Carles Ferrer Salat, celebrada el passat dimarts al Teatre Nacional de Catalunya.