Feijóo sentencia Sánchez i diu que “aviat” anirà a la presó

Un Alberto Núñez Feijóo pletòric ha sentenciat aquest dissabte el president espanyol, Pedro Sánchez. Ho ha fet en unes declaracions en el marc de la manifestació que el PP ha convocat a Madrid contra la corrupció, on ha assegurat que el líder socialista “aviat” anirà a la presó, com ha passat amb l’exministre José Luis Ábalos i l’exsecretari d’organització del PSOE, Santos Cerdán.
En la concentració impulsada pels populars -que ha concentrat 40.000 persones, segons les fonts oficials, i 80.000, segons el partit-, Feijóo ha tornat a reclamar la convocatòria d’eleccions anticipades i ha assenyalat que “el ‘sanchisme’ és a la presó”. El president del PP també ha tingut paraules per als partits independentistes, als quals ha demanat que retirin el suport a Sánchez. “Fins quan us el continuareu empassant?”, els ha qüestionat. Immediatament després, el líder dels populars ha afegit: “Ni un dia més d’abusos, mentides, impunitat i corrupció. Ni un dia més d’aquest govern”.
Acostament amb els empresaris i fiblada de Junts
Cal recordar que Feijóo va voler acostar postures aquest divendres amb els grans empresaris del país de la mà de Foment del Treball, tot amb l’objectiu d’aplanar un possible acord amb Junts per fer fora Sánchez del govern espanyol. “No és que em faltin ganes per engegar una moció de censura; és que em falten vots […] En aquesta sala segur que hi ha moltes persones que han votat Junts, no sé si n’hi haurà que han votat ERC, però estic convençut que la majoria no comparteix la deriva que està seguint el govern”, va dir el president del PP en un acte amb presència de grans noms de l’empresariat català.
Aquest oferiment indirecte va rebre la resposta de Junts, que aquest dissabte marcava distància amb els populars qüestionant aquest acostament. Va ser el secretari general Jordi Turull, que durant la celebració del Consell Nacional del partit va criticar que Feijóo busqui el suport dels empresaris catalans quan el que hauria de fer és “demanar-los perdó pel seu maltractament sistèmic envers Catalunya“. Turull considera que, abans de res, el líder del PP ha de disculpar-se per “haver convidat tants empresaris a marxar i encara no haver demanat que tornin” i per la utilització de mecanismes des de les clavegueres de l’Estat per “matar civilment i políticament a tants líders catalans“. També creu que ha de demanar perdó pel seu “boicot” al català perquè pugui ser una llengua oficial a Europa.