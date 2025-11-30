Feijóo sentencia a Sánchez y dice que «pronto» irá a la cárcel

Un Alberto Núñez Feijóo pletórico ha sentenciado este sábado al presidente español, Pedro Sánchez. Lo ha hecho en unas declaraciones en el marco de la manifestación que el PP ha convocado en Madrid contra la corrupción, donde ha asegurado que el líder socialista «pronto» irá a la cárcel, como ha pasado con el exministro José Luis Ábalos y el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán.

En la concentración impulsada por los populares -que ha reunido a 40.000 personas, según las fuentes oficiales, y 80.000, según el partido-, Feijóo ha vuelto a reclamar la convocatoria de elecciones anticipadas y ha señalado que «el ‘sanchismo’ está en la cárcel». El presidente del PP también ha tenido palabras para los partidos independentistas, a los cuales ha pedido que retiren el apoyo a Sánchez. «¿Hasta cuándo seguiréis apoyándolo?», les ha cuestionado. Inmediatamente después, el líder de los populares ha añadido: «Ni un día más de abusos, mentiras, impunidad y corrupción. Ni un día más de este gobierno».

Acercamiento con los empresarios y crítica de Junts

Es importante recordar que Feijóo quiso acercar posturas este viernes con los grandes empresarios del país de la mano de Foment del Treball, todo con el objetivo de allanar un posible acuerdo con Junts para sacar a Sánchez del gobierno español. «No es que me falten ganas para iniciar una moción de censura; es que me faltan votos […] En esta sala seguro que hay muchas personas que han votado a Junts, no sé si habrá quienes hayan votado a ERC, pero estoy convencido de que la mayoría no comparte la deriva que está siguiendo el gobierno», dijo el presidente del PP en un acto con presencia de grandes nombres del empresariado catalán.

Esta oferta indirecta recibió la respuesta de Junts, que este sábado marcaba distancia con los populares cuestionando este acercamiento. Fue el secretario general Jordi Turull, quien durante la celebración del Consejo Nacional del partido criticó que Feijóo busque el apoyo de los empresarios catalanes cuando lo que debería hacer es «pedirles perdón por su maltrato sistémico hacia Cataluña«. Turull considera que, antes de nada, el líder del PP debe disculparse por «haber invitado a tantos empresarios a marcharse y aún no haber pedido que vuelvan» y por la utilización de mecanismos desde las cloacas del Estado para «matar civil y políticamente a tantos líderes catalanes«. También cree que debe pedir perdón por su «boicot» al catalán para que pueda ser una lengua oficial en Europa.