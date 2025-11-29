Junts marca distància amb Feijóo i l’acusa d’atiar la fuga d’empreses de Catalunya

Alberto Núñez Feijóo haurà de suar la cansalada si vol aconseguir el suport de Junts per Catalunya a una eventual moció de censura. Després que el president del Partit Popular acostés postures aquest divendres amb els grans empresaris del país de la mà de Foment del Treball, tot amb l’objectiu d’aplanar un possible acord per fer fora Pedro Sánchez del govern espanyol, la formació independentista ha volgut marcar distància amb els populars qüestionant aquest acostament.
Durant la celebració del Consell Nacional del partit aquest dissabte, el secretari general Jordi Turull ha criticat que Feijóo busqui el suport dels empresaris catalans quan el que hauria de fer és “demanar-los perdó pel seu maltractament sistèmic envers Catalunya“. Turull considera que, abans de res, el líder del PP ha de disculpar-se per “haver convidat tants empresaris a marxar i encara no haver demanat que tornin” i per la utilització de mecanismes des de les clavegueres de l’Estat per “matar civilment i políticament a tants líders catalans“. També creu que ha de demanar perdó pel seu “boicot” al català perquè pugui ser una llengua oficial a Europa.
En la mateixa intervenció, Turull ha carregat contra el govern del PSC per haver renunciat a defensar Catalunya i haver triat “fer política de postureig amb els Comuns i Podem en temes com l’habitatge”. “Està renunciant al progrés i benestar dels més joves. L’emergència habitacional lluny de millorar empitjora cada dia”, ha reblat. El secretari general ha defensat que des de Junts han de combatre aquesta forma de fer política “sense complexos”, amb propostes basades en l’autoexigència de les administracions o en donar estímuls fiscals als petits propietaris.
Validat el reglament per a les eleccions municipals
Durant la celebració del consell nacional del partit, la militància de Junts ha validat el reglament que regularà el procés d’elecció dels candidats per a les pròximes eleccions municipals. La proposta ha rebut un ampli suport, amb un 89,77% dels vots favorables, fet que posa en marxa el mecanisme del partit per encarar les següents eleccions.