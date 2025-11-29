Les últimes hores, la política catalana ha estat marcada per la possible moció de censura a Pedro Sánchez. Aquest divendres, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo va pidolar, en un acte a la seu de Foment del Treball, als empresaris catalans el seu ajut per sumar Junts en aquest intent de fer fora al president del govern espanyol de la Moncloa. “No és que em faltin ganes per engegar una moció de censura; és que em falten vots, va dir Feijóo.
No sembla que ara mateix Junts estigui per donar suport a una moció de censura. De fet, aquest dissabte, el secretari general del partit, Jordi Turull, s’ha allunyat del PP i l’ha acusat d’atiar la fuga d’empreses de Catalunya. Turull ha criticat que Feijóo busqui el suport dels empresaris catalans quan el que hauria de fer és “demanar-los perdó pel seu maltractament sistèmic envers Catalunya“.
Junts ha trencat amb el PSOE pels incompliments
Les paraules de Turull han tingut lloc en el consell nacional en el qual s’ha aprovat el reglament que regularà l’elecció dels candidats de Junts per a les municipals del 2027, també a Barcelona. A finals d’octubre, Junts va trencar amb el PSOE, cansat dels molts incompliments per part del govern de Sánchez, i va deixar la legislatura espanyola penjant d’un fil. La decisió de la direcció va ser avalada per un 86,90% de la militància.
Qui s’ha referit també a l’eventual moció de censura ha estat la coordinadora nacional dels Comuns, Candela López. La dirigent ecosocialista ha demanat Junts que no hi doni suport. A parer dels Comuns, no seria defensar els interessos dels catalans i ha acusat el PP de ser “la força que més mal ha fet a Catalunya”. López s’ha mostrat molt crítica perquè aquesta setmana els juntaires van tombar els objectius d‘establitat, el primer gran revés de la formació independentista als socialistes després del trencament.
Per la seva banda, la secretària general d’ERC, Elisenda Alamany, ha descartat el suport dels republicans a una moció de censura. “Si es pensa que trobarà ERC, és que viu en una dimensió paral·lela”, ha subratllat durant una atenció a mitjans des de Caldes de Montbui després que Feijóo demanés als empresaris catalans ajut perquè intercedeixin per aconseguir els vots de partits catalans.