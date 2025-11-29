En las últimas horas, la política catalana ha estado marcada por la posible moción de censura a Pedro Sánchez. Este viernes, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo suplicó, en un acto en la sede de Foment del Treball, a los empresarios catalanes su ayuda para sumar a Junts en este intento de sacar al presidente del gobierno español de la Moncloa. “No es que me falten ganas para iniciar una moción de censura; es que me faltan votos, dijo Feijóo.

No parece que ahora mismo Junts esté dispuesto a apoyar una moción de censura. De hecho, este sábado, el secretario general del partido, Jordi Turull, se ha distanciado del PP y lo ha acusado de incitar la fuga de empresas de Cataluña. Turull ha criticado que Feijóo busque el apoyo de los empresarios catalanes cuando lo que debería hacer es «pedirles perdón por su maltrato sistémico hacia Cataluña«.

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, en Caldes de Montbui, este sábado / ACN-Guifré Jordan

Junts ha roto con el PSOE por los incumplimientos

Las palabras de Turull han tenido lugar en el consejo nacional en el cual se ha aprobado el reglamento que regulará la elección de los candidatos de Junts para las municipales de 2027, también en Barcelona. A finales de octubre, Junts rompió con el PSOE, cansado de los muchos incumplimientos por parte del gobierno de Sánchez, y dejó la legislatura española pendiendo de un hilo. La decisión de la dirección fue avalada por un 86,90% de la militancia.

Quien también se ha referido a la eventual moción de censura ha sido la coordinadora nacional de los Comuns, Candela López. La dirigente ecosocialista ha pedido a Junts que no la apoye. A juicio de los Comuns, no sería defender los intereses de los catalanes y ha acusado al PP de ser «la fuerza que más daño ha hecho a Cataluña». López se ha mostrado muy crítica porque esta semana los juntaires tumbaron los objetivos d‘establitat, el primer gran revés de la formación independentista a los socialistas después de la ruptura.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, en una jornada con estudiantes de la UPF / ACN

Por su parte, la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha descartado el apoyo de los republicanos a una moción de censura. «Si se piensa que encontrará a ERC, es que vive en una dimensión paralela», ha subrayado durante una atención a medios desde Caldes de Montbui después de que Feijóo pidiera a los empresarios catalanes ayuda para que intercedan y conseguir los votos de partidos catalanes.