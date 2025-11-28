Bones notícies per als fans de Dr. Slump, ja que la icònica Arale tornarà a 3Cat a partir del 5 de desembre a les vuit del vespre. Els 242 capítols estaran disponibles a la plataforma digital en el doblatge original en català, un triomf per als més nostàlgics que recordaran com va marcar la infància de molts d’ells a finals dels anys 80. Gairebé 40 anys després de la seva primera emissió en la nostra llengua, 3Cat la recupera i es consolida d’aquesta manera l’aposta per oferir continguts d’animació japonesa tant al públic que va gaudir de l’emissió original com a les noves generacions.
Els dos primers capítols es podran veure en primícia el mateix dia 5 en un acte especial al Manga Barcelona, a més a més, un dels epicentres de l’afició al manga i l’anime. Després de l’èxit de l’univers de Bola de Drac, que ja suma més de 18 milions de reproduccions, sumen una nova sèrie que pot triomfar en el catàleg.
Quines altres novetats arribaran a la plataforma 3Cat i TV3 aquest mes de desembre?
Si continuem parlant de ficcions japoneses, podem afegir que Viatges Pokémon: la sèrie estarà per primer cop en català a través del Super3. Aquest desembre, s’estrenaran els primers 24 capítols d’aquesta saga que forma part d’una de les sèries infantils més conegudes i exitoses arreu del món. La plataforma 3Cat disposarà, expliquen, de les tres temporades de la col·lecció de Viatges Pokémon.
I canviem de tema per passar a les novetats dirigides a un públic més adult. Ara que ha acabat Crims, la nit dels dilluns quedava orfe i han aprofitat per col·locar-hi El forense i Dalí. Es tracta d’una sèrie documental de dos episodis que presentarà el Manel Alías, on es revelaran les intrigues i traïcions dels darrers anys de vida del geni empordanès. Qui ho narrarà? Aquí està la gràcia, ja que serà el forense encarregat del seu embalsamament, el doctor Narcís Bardalet.
L’endemà mateix, el 2 de desembre, arribarà a la plataforma una minisèrie nova de nou capítols que estarà dirigida al públic juvenil. A Sense filtres, s’abordaran les noves formes de relació que emergeixen a través dels mitjans digitals. A més a més, es posarà el focus en les conseqüències personals i els perills de practicar el sèxting.
I, a partir del dilluns 8 de desembre, a TV3 podrem veure capítols nous de La gran il·lusió, relat intermitent del cinema català. Després de gairebé 10 anys, s’emetrà la segona temporada d’una sèrie de gran valor patrimonial que reprendrà el relat als anys 60 i arribarà fins al canvi de mil·lenni. L’aventura de fer cinema explicada en primera persona per molts dels testimonis que l’han feta possible, els dilluns al prime time.