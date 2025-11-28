Tres ferits greus en una explosió en una planta de reciclatge a Caldes

Una explosió en una planta de reciclatge a Caldes de Montbui (Vallès Oriental) ha deixat almenys tres ferits greus, segons el primer balanç dels serveis d’emergència. Un total de 17 dotacions dels Bombers de la Generalitat treballen per extingir l’incendi que s’ha declarat al polígon La Borda. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha informat que els tres ferits han estat traslladats d’urgència a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.
Els Bombers han rebut l’avís cap a les 7.00 per incendi a l’empresa Tractament de Subproductes Industrials, dedicada al reciclatge. El foc s’hauria originat per una explosió, segons el SEM, que ha desplaçat 8 unitats, un helicòpter medicalitzat i l’equip conjunt SEM-Bombers. Encara es desconeixen les causes de l’explosió.
A Caldes de Montbui, les 17 dotacions #Bomberscat estan rellentint la propagació del foc a les naus adjacents. Es treballa amb maquinària pesant per netejar palets i materials als voltants del recinte pic.twitter.com/9AQnIB9HFJ— Bombers (@bomberscat) November 28, 2025
Ampliació:— SEM. Generalitat (@semgencat) November 28, 2025
Per aquest incident, el SEM ha assistit 3 persones, que han estat traslladades en estat greu a l’Hospital Vall d’Hebron.
El SEM ha activat a 8 ambulàncies, 1 helicòpter medicalitzat i 1 equip conjunt SEM-@bomberscat
Segons han explicat els Bombers, la prioritat és rellentir la “propagació del foc a les naus adjacents” i diverses dotacions treballen amb maquinària pesant per “netejar palets i materials als voltants del recinte”. Amb tot, alerten que la nau cremada està “totalment compromesa” i que tenen dificultats per atura la propagació de les flames