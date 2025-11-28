Una explosión en una planta de reciclaje en Caldes de Montbui (Vallès Oriental) ha dejado al menos tres heridos graves, según el primer balance de los servicios de emergencia. Un total de 17 dotaciones de los Bomberos de la Generalitat trabajan para extinguir el incendio que se ha declarado en el polígono La Borda. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha informado que los tres heridos han sido trasladados de urgencia al Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.

Los Bomberos han recibido el aviso alrededor de las 7.00 por incendio en la empresa Tratamiento de Subproductos Industriales, dedicada al reciclaje. El fuego se habría originado por una explosión, según el SEM, que ha desplazado 8 unidades, un helicóptero medicalizado y el equipo conjunto SEM-Bomberos. Aún se desconocen las causas de la explosión.

En Caldes de Montbui, las 17 dotaciones #Bomberscat están ralentizando la propagación del fuego a las naves adyacentes. Se trabaja con maquinaria pesada para limpiar palets y materiales en los alrededores del recinto pic.twitter.com/9AQnIB9HFJ — Bombers (@bomberscat) November 28, 2025

Ampliación:



Por este incidente, el SEM ha asistido a 3 personas, que han sido trasladadas en estado grave al Hospital Vall d’Hebron.



El SEM ha activado 8 ambulancias, 1 helicóptero medicalizado y 1 equipo conjunto SEM-@bomberscat — SEM. Generalitat (@semgencat) November 28, 2025

Según han explicado los Bomberos, la prioridad es ralentizar la “propagación del fuego a las naves adyacentes” y varias dotaciones trabajan con maquinaria pesada para “limpiar palets y materiales en los alrededores del recinto”. Con todo, advierten que la nave quemada está “totalmente comprometida” y que tienen dificultades para detener la propagación de las llamas.

Afectaciones al tráfico

El fuego ha obligado a cortar la C-59, informa el Servei Català de Trànsit (SCT). Los Mossos d’Esquadra han enviado cinco dotaciones para ayudar a regular el tráfico y recomiendan a la población que no se acerque a la zona afectada. El alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, ha explicado que los heridos son trabajadores de la planta y que el incendio se está estabilizando. De momento se descarta el confinamiento del municipio.