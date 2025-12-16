La grip continua disparada a Catalunya i manté el “nivell molt alt” de transmissió. Segons les darreres dades publicades al Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SIVIC), el sistema sanitari català ha registrat 32.920 casos de grip entre la setmana del 8 i el 14 de desembre -coneguda com a setmana 50, en el conjunt de temporada de virus respiratoris. Aquesta xifra mostra un gran increment respecte a l’última setmana de novembre, moment en què s’havien registrat 11.247 casos. És a dir, en quinze dies s’ha triplicat el nombre de contagis per aquest virus respiratori al país. D’acord amb les dades facilitades pel Departament de Salut, dirigit per la consellera Olga Pané, la incidència actual de la grip a Catalunya és de 406 casos per cada 100.000 habitants, una xifra força superior registrada la setmana anterior, on la taxa se situava a 310 casos per cada 100.000 habitants.
D’acord amb les dades, el gruix majoritari dels casos s’ha produït en el tram de població que comprèn des dels 15 fins als 44 anys. En concret, dins aquest tram, s’han registrat 14.462 contagis en l’última setmana, quatre mil més que en l’anterior. Per contra, durant aquesta última setmana s’han reduït els contagis en infants, passant de 6.216 casos la primera setmana de desembre a 5.534 durant la segona. És a dir, s’han registrat 682 casos menys en els darrers set dies dins el tram de població que comprèn infants d’entre cinc i catorze anys. En la resta de trams de població, la incidència de la grip continua a l’alça. Dins el grup de més risc -a partir dels 60 anys- s’han detectat 4.104 contagis en l’última setmana, menys que en el tram d’infants.
Increment moderat dels ingressos per grip
Les dades registrades al Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya també mostren que durant la darrera setmana s’ha produït un increment moderat dels pacients ingressats en hospitals a causa d’aquest virus respiratori. En aquests moments, hi ha 146 persones ingressades per la grip, la major part d’elles -107, concretament- majors de seixanta anys. Dins aquest grup, però, 48 tenen igual o més de 80 anys. Aquesta xifra és lleugerament inferior a la registrada la setmana anterior, moment en què hi havia 51 persones de més de vuitanta anys ingressades a l’hospital per aquest virus respiratori. Malgrat que la incidència de la grip continua a l’alça, i sembla que de moment no té aturador, en l’última setmana s’han reduït el nombre de pacients ingressats a la unitat de cures intensives (UCI). En concret, actualment hi ha vuit persones, mentre que la setmana anterior la xifra ascendia a onze.
La tendència creixent de contagis de grip continua posant contra les cordes els professionals sistema sanitari. Per evitar que la situació epidemiològica del país es descontroli, el Govern ja va fer obligatori l’ús de la mascareta en centres sanitaris i residencials la setmana passada. Aquesta mesura també ha anat acompanyada de la recomanació de la implementació de les mascaretes al transport públic. En aquesta línia, la consellera Pané també apunta que les persones amb símptomes també n’haurien de portar en general i s’haurien de ventilar les sales on es facin trobades socials.