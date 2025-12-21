“Catalunya té el 17% d’afiliats a la Seguretat Social de l’estat espanyol, però acumula el 25% de baixes laborals de tot l’estat. Fer-ne un bon ús és també la teva responsabilitat“. Aquest és el polèmic missatge dels cartells que ha repartit el Govern pels centres d’atenció primària, amb motiu d’una campanya comunicativa per millorar la gestió de les baixes laborals. Segons ha anunciat la consellera de Salut, Olga Pané, aquesta mateixa setmana en una entrevista al Cafè d’Idees del 2Cat (TVE) i Ràdio 4, l’acció del govern d’Illa s’emmarca en un programa de millora de gestió de les baixes acordat per totes les comunitats autònomes amb la Seguretat Social estatal. Pané destaca que Catalunya és la segona comunitat en nombre de baixes, “gairebé a 10 punts de Madrid o el País Basc”. Unes xifres que la consellera assegura que preocupen el govern de Salvador Illa.
Davant aquesta situació, el departament ha impulsat aquesta polèmica campanya comunicativa, amb l’objectiu de trobar la manera de garantir que les baixes s’utilitzen “correctament” per descarregar el sistema. El posicionament del Govern ha desencadenat una forta tempesta política i sindical, amb grans retrets i peticions de dimissió contra la consellera Pané. Qui s’ha mostrat més en contra de la campanya és Comissions Obreres (CCOO) i la Unió General de Treballadors (UGT), que titllen l’acció comunicativa de l’administració catalana d'”insultant” i “perillosa”. El sindicat CATAC també ha qualificat la campanya d’Illa de “culpabilitzadora” i ha demanat la dimissió “immediata” de la responsable de la cartera de Salut. En l’àmbit polític, els Comuns, socis preferents del govern d’Illa, també han considerat la campanya de “lamentable” i han demanat la compareixença de Pané al Parlament.
Una “broma de mal gust” en plena onada de grip
Comissions Obreres troba “una broma de mal gust” l’aparició dels cartells amb aquesta consigna que qüestiona les baixes laborals “en un moment en què la corba de contagis de la grip encara va en augment”, i subratlla que els treballadors “no es posen malalts perquè volen”. Per això considera la comunicació “errònia i culpabilitzadora”. Una idea àmpliament compartida pels sindicats. La UGT també recorda que agafar-se la baixa laboral és “un dret de la persona treballadora i una decisió exclusivament mèdica, no pas personal ni laboral”, motiu pel qual cap treballador “en fa ús o abús per voluntat pròpia, sinó que és el personal sanitari qui determina la necessitat d’una incapacitat temporal”. El sindicat adverteix que els missatges difosos pel Departament de Salut als centres d’atenció primària “poden generar por, pressió o sentiment de culpa” i “acabar provocant que persones malaltes vagin a treballar, amb el risc que això comporta per a la seva salut i la col·lectiva”.
Per la seva banda, el sindicat CATAC denuncia que la campanya del Govern ignora factors clau com els determinants socials de la salut, l’impacte de la pandèmia en la salut mental i la manca d’inversions en prevenció: “És irònic que el departament, responsable de la gestió sanitària, culpabilitzi els afectats en lloc de resoldre problemes sistèmics”, assenyalen des de l’organització sindical, que reclamen la destitució de la consellera Pané i que se la substitueixi per “un nou lideratge amb sensibilitat social i coneixement profund del món assistencial”: “No acceptarem que se’ns culpabilitzi per emmalaltir mentre el sistema públic agonitza per manca de recursos“, exclamen des del sindicat a través d’un comunicat.
Els Comuns també carreguen contra Pané
A les crítiques sindicals també s’afegeix la pressió dels Comuns, que han exigit la compareixença de la consellera de Salut al Parlament per donar explicacions sobre la campanya sobre les baixes laborals. La formació que encapçala Jéssica Albiach, a través d’un comunicat, titlla l’acció del govern d’Illa de “lamentable” i ha retret que els cartells donen a entendre que hi ha un “abús de les incapacitats laborals” per part dels treballadors i professionals d’aquests centres. El partit també ha registrat un conjunt de preguntes a l’executiu per esclarir qui ha promogut els cartells i de qui és l’autoria de la campanya. En concret, qüestionen si el Govern creu que hi ha “frau” en les baixes laborals per part de treballadors en aquests centres, si veu “necessari” impulsar una campanya per reduir la concessió de baixes laborals o si creu que cal “pressionar” els metges per reduir-les.
Després del comunicat d’un dels socis preferents del seu equip de govern, Pané no havia fet cap altre comentari, fins que aquest diumenge, en una entrevista a El Periódico, ha tornat a subratllar que “Catalunya és la segona comunitat amb més incapacitats temporals per habitant”. I ha intentat donar-hi la volta afegint: “Ens preocupa que els nostres treballadors estiguin malalts, evidentment, i veure quin problema tenen. I també volem que se’n faci un bon ús”. Per a la conselleria, “les baixes són una prestació boníssima del nostre sistema de benestar, però cal fer-ne un ús apropiat que, a més, no sobrecarregui els nostres professionals ni li suposi una burocràcia que el distregui d’altres aspectes de la consulta”.
L’empresariat celebra la campanya del Govern
La campanya comunicativa del Govern per les baixes laborals ha estat molt criticada pels principals sindicats del país, però ha estat celebrada per part de l’empresariat. En un esmorzar informatiu d’aquesta setmana, el president de Pimec, Antoni Cañete, ha retret als sindicats que defineixi l’estratègia de Salut com a “perillosa” i “insultant”: “La perillositat és fer un mal ús dels recursos que tenim, que expliquin on veuen la perillositat”, ha demanat Cañete. Segons ell, calen campanyes de “sensibilització” per fer un “ús eficaç i eficient del sistema” de prestacions socials. En aquesta línia, el president de la patronal considera que “no sempre es fa un bon ús” de les baixes, i que aconseguir revertir-ho ho han d’exigir “metges i societat” perquè es paguen “amb diners públics i de l’empresa”. A diferència dels sindicats, doncs, Cañete sí que veu amb bons ulls la polèmica campanya del Govern.
Sigui com sigui, independentment de la divisió d’opinions respecte a l’estratègia de l’executiu català, la consellera Pané es troba al bell mig d’una tempesta sindical. El conflicte per les baixes laborals s’afegeix al pols que ja mantenen els metges per les seves condicions laborals, els quals tornaran a sortir al carrer, com van fer la setmana passada, per exigir un conveni propi. Serà el 14 i el 15 de gener, dos dies en què el sindicat Metges de Catalunya també ha convocat vaga. A aquesta pressió també se suma la denúncia penal contra el Departament de Salut, interposada per la CGT i la FTC, pel col·lapse que es viu a les urgències de l’Hospital del Mar. Un còctel que posa la consellera Pané contra les cordes.