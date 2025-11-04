Baixen les aigües mogudes al Parlament de Catalunya. Junts per Catalunya afegeix pressió al Govern de la Generalitat i ha registrat aquest dimarts la petició de compareixença de la consellera de Salut per donar explicacions sobre la congelació de les ampliacions de les franges d’edat dels cribratges de càncer de mama i còlon previstes al 2025. Des de la formació juntaire critiquen que l’executiu català hagi “congelat” l’ampliació dels cribratges excusant-se en la “falta de pressupostos i professionals”.
Des de Junts denuncien que la manca de pressupostos ha fet que el Govern no pugui complir amb el Pla Director d’Oncologia que ampliava els cribratges mama al segment poblacional de dones d’entre 45 i 74 anys (actualment el programa va dels 50 als 69 anys) i el de còlon fins als 74 anys (el pla indica que actualment se’n fan fins als 69 anys).
Junts demana la compareixença de la consellera Pané per congelar l'ampliació dels cribratges de càncer per falta de pressupost.
🗣️ @jorfabrega: “Aquest és el resultat de l’espoli fiscal dels 22.000 milions d’euros que no podem destinar als serveis públics de Catalunya”.
Lamenten que l’executiu català no reverteixi “l’espoli fiscal”
Una de les acusacions que ha etzibat Junts al Govern de la Generalitat és que en comptes de revertir una situació d'”espoli fiscal de 22.000 milions d’euros”, el Govern ha optat per treure les estisores i “retallar serveis sanitaris per a tots els catalans”. “Aquest és el resultat de l’espoli fiscal dels 22.000 milions d’euros que no podem destinar als serveis públics de Catalunya”, ha assenyalat el portaveu de Junts a la comissió de Salut, Jordi Fàbrega.
El Govern ensopega, una altra vegada, amb l’objectiu de tenir pressupostos l’1 de gener
El Govern de la Generalitat s’havia proposat tenir els pressupostos en vigor l’1 de gener, un propòsit d’any nou que aquest mateix dimarts ha donat per “impossible”. En roda de premsa posterior al Consell Executiu la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha assenyalat que “la data en aquests moments, per tràmits parlamentaris i pel moment de negociació, és pràcticament impossible”