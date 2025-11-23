Els carrers de la capital de Catalunya, Barcelona, s’han omplert d’infermeres i Tècniques en Cures Auxiliars d’Infermeria (TCAI) aquest diumenge 23 de novembre. Els professionals del sector sanitari s’han manifestat a la capital catalana per exigir millores laborals “en un sector on s’està sotmès a molt estrès i a retallades constants”. La protesta s’ha iniciat davant la seu de l’Institut Català de la Salut (ICS) i s’ha mogut a través dels carrers de la ciutat mostrant el malestar que els professionals sanitaris acumulen “des de fa més de 17 anys”, tal com ha assenyalat la portaveu de la marxa, Inés Montoyo, en declaracions recollides per l’ACN. Montoyo ha alertat que s’està tendint a una “privatització” de l’atenció primària, un fet que suposa que els professionals sanitaris tinguin pitjors condicions laborals i que la qualitat de l’assistència als pacients es vegi afectada.
Entre els lemes que s’han pogut escoltar hi havia ‘La sanitat no es pot privatitzar’, ‘Sanitaris necessaris’ o ‘Retallar en sanitat és assassinar’ i la manifestació s’ha desplaçat des de la seu de l’ICS (Gran Via de les Corts Catalanes, 587) fins al Parlament de Catalunya i durant el transcurs de la marxa fins i tot ciutadans s’han sumat a la protesta de les infermeres i auxiliars.
Una protesta per la tensió sobre el sistema sanitari
La manifestació ha volgut denunciar la “sobrecàrrega laboral” que pateix el sector “perquè cada vegada hi ha més retallades i menys professionals”. De fet, han criticat que la falta de sanitaris i recursos està desembocant en una “mala praxi” de cara als pacients, “ja que hi ha molta càrrega i no hi ha seguretat suficient en les cures”. “No tenim hores per donar als malalts, cada cop els pacients tenen més edat i més patologies, i són ells mateixos que ens inciten a queixar-nos i mobilitzar-nos”, denuncien des del sector.
Els manifestants han reclamat posar punt final a les jornades laborals setmanals de 35 hores, el reconeixement de la jubilació anticipada i el fre a la privatització com a eixos centrals de la seva protesta. A més, alerten que l’atenció primària viu un procés d’externalització “com la de les retallades de l’època del president Artur Mar”.