Els metges tornen a la càrrega amb quatre noves jornades de protesta per millorar les seves condicions laborals i l’organització de la seva professió. El sindicat Metges de Catalunya, majoritari dins el sector, ha anunciat aquest dilluns quatre nous dies de vaga, repartits entre el mes de desembre i el gener de l’any vinent, per posar contra les cordes al Departament de Salut, en mans de la consellera Olga Pané. La nova mobilització serà de quatre dies, distribuïts entre el 9 i 10 de desembre de 2025 i el 14 i 15 de gener de 2026, però des del sindicat asseguren que no descarten ampliar les mobilitzacions fins que l’administració catalana no doni resposta a les seves reivindicacions.
La principal reclamació que posen sobre la taula és “la regulació d’un espai propi de negociació per als facultatius on es pactin de manera vinculant els aspectes assistencials, organitzatius i laborals que afecten específicament la professió mèdica“. De fet, des del sindicat majoritari del col·lectiu asseguren que si el govern de Salvador Illa no crea aquest “espai propi de negociació”, les protestes dels metges es cronificaran en el temps. Aquesta nova convocatòria de vaga arriba un mes i mig després de la mobilització del passat 3 d’octubre, la qual va aplegar prop de 2.000 professionals a les portes de la seu de la conselleria. Durant aquella jornada de protestes, segons asseguren, el Departament va arribar a alguns acords amb els metges, però aquests acords no s’han acabat complint: “Tot i que els responsables de la conselleria que van rebre els representants del sindicat el mateix dia de la vaga es van comprometre a oferir una resposta a les demandes formulades pel col·lectiu, aquesta no ha arribat ni tampoc s’ha produït cap reunió amb la consellera Olga Pané o el director del CatSalut, Alfredo García”, denuncien.
Les reivindicacions dels metges
A banda d’un “espai propi de negociació”, des del sindicat de metges també demanen aplicar solucions “urgents” a “la sobrecàrrega assistencial, les plantilles insuficients o l’esgotament professional” que colpeja el sector. En aquesta línia, des de l’organització sindical majoritària també reclamen una reordenació de la jornada laboral, tant l’ordinària com les jornades de guàrdia que s’allarguen tot un dia sencer, perquè sigui “més humana” i permeti “conciliar i tenir espai per a la vida personal”. “Ara és el moment d’establir les bases del sistema públic de salut de la Catalunya dels 10 milions, perquè mantenir un servei assistencial sostingut pel sobreesforç i l’explotació dels professionals no té més recorregut”, conclouen des del sindicat.