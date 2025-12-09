Prop de mig miler de metges han demostrat múscul i han sortit al carrer en massa aquest dimarts al matí per protestar contra la reforma de l’estatut marc que està ultimant el Ministeri de Sanitat, dirigit per la ministra Mónica García, entre d’altres. Es tracta de la protesta que dona el tret de sortida a quatre dies de vaga, dos aquest desembre -avui i demà- i dos més el 14 i 15 de gener. Els facultatius, convocats pel sindicat de Metges de Catalunya, majoritari dins el sector, han sortit al carrer en massa per fer sentir la seva veu sota el lema “a tu també t’afecta”. Un crit que han repetit durant tota la manifestació. La protesta ha arrencat cap a dos quarts d’onze del matí a la porta de la seu de la delegació del govern espanyol a la capital catalana, situada al número 278 del carrer de Mallorca. Des d’allà, una columna de metges han recorregut els carrers de Barcelona fins a la plaça de Sant Jaume. Un recorregut que demostra que la manifestació interpel·la tant el govern de Pedro Sánchez com la conselleria de Salut, encapçalada per la consellera Olga Pané.
Els metges han irromput cap a dos quarts d’una del migdia en una plaça de Sant Jaume plena de turistes i visites d’escoles, el paisatge habitual d’aquesta plaça del cor de la capital catalana. Entre l’ambient nadalenc, amb les portes de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona decorades amb ornaments florals, els facultatius, vestits amb bates blanques -un símbol ja de les seves protestes- han entrat en escena fent sentir la seva veu amb força: “Metge cansat, pacient maltractat”. A la primera línia, també s’hi pot veure una il·lustració que representa la consellera de Salut, Olga Pané, com un caganer. En arribar a la plaça, al ritme de la batucada que els ha acompanyat durant tota la protesta, una colla castellera ha alçat un pilar per ondejar la bandera del sindicat i posar la cirereta a la manifestació. “Visca els metges, les metgesses, els facultatius i les facultatives”, ha exclamat Xavier Lleonart, secretari de Metges de Catalunya, que ha donat peu a una sonora xiulada dirigida a la consellera Pané. “Aquí ens tornen a tenir, els dies que faci falta. Ja no ens aturaran amb engrunes”, ha esgrimit amb força Lleonart.
Des del sindicat majoritari del sector xifren el seguiment de les primeres hores de vaga en un 45%. A l’atenció primària, xifra el seguiment en el 54% i als hospitals, en el 33%. Per províncies, a Barcelona, el seguiment és del 53%; a Girona, del 39%; a Tarragona, del 35% i a Lleida, del 24%, segons l’organització de metges convocant. Aquesta, però, és la primera jornada de vaga d’aquest nou embat. Dimecres els metges tornaran a sortir al carrer per fer sentir la seva veu.
Les reivindicacions persistents dels facultatius
El col·lectiu de metges concentrat aquest dimarts reclama un espai de negociació propi per al personal facultatiu on es pactin les seves condicions de treball, però també aspectes assistencials i organitzatius de l’atenció mèdica que es presta a la població. Aquest espai independent de la resta dels professionals del sector serviria per negociar les qüestions que queden reflectides dins l’estatut marc, el qual correspon al govern espanyol, però també per negociar aspectes amb l’administració catalana. De moment, però, Madrid ja ha tancat la porta a crear aquest espai exclusiu per als facultatius. De fet, des de l’organització sindical convocant remarquen que l’objectiu de la protesta és aconseguir un “instrument estratègic per retenir el talent mèdic al sistema públic de salut, clau de volta per a la millora de la qualitat”.
La protesta no és només pel conveni propi que reclamen els metges -i que el govern espanyol desestima taxativament-, sinó que també és per la mala salut del sistema sanitari català. Com ja van fer el passat mes d’octubre, els facultatius han fet proclames contra la sobrecàrrega laboral, la qual asseguren que perjudica directament el funcionament dels centres d’atenció primària i hospitals del país. Aquesta sobrecàrrega, segons denuncien des del sector, també s’està notant molt aquests dies a causa de l’auge de contagis de grip. De fet, aquest mateix dimarts, el Departament de Salut ha anunciat que decretarà a la tarda que l’ús de la mascareta sigui obligatori en entrar o treballar als centres de salut, hospitals, residències de gent gran i centres de vulnerabilitat.
El clam, però, és ferm, i els metges tenen clar que continuaran lluitant fins que l’administració accepti les seves reclamacions. “Volem el conveni mèdic per treballar més dignament. Per recuperar la il·lusió de treballar al sistema. Hem de persistir. La lluita continua”, ha asseverat Lleonart. Aquest dimarts al matí ha estat un primer avís dels metges, que es mostren convençuts de continuar sortint al carrer fins a aconseguir les seves reclamacions, ja que denuncien que l’administració “està massa còmode” amb la situació actual: “Els farem sentir incòmodes”, ha conclòs el secretari general del sindicat convocant.