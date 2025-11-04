El Govern es va tornar a posar entre cella i cella aquest nou curs polític el mateix objectiu que l’any anterior: tenir pressupostos en vigor l’1 de gener, però enguany també ho ha donat per “impossible”. De fet, el Govern no ha presentat encara el seu projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2026 i la negociació amb Esquerra Republicana i Comuns, socis prioritaris de l’executiu, està ara mateix tan verda i els terminis per complir-ho són ja tan justos que el Govern ja ha tirat la tovallola. “La data en aquests moments, per tràmits parlamentaris i pel moment de negociació, és pràcticament impossible”, ha assegurat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu d’aquest dimarts.
Paneque ha manifestat que l’1 de gener del 2026 és “una data complicada de poder assolir” i ha afegit, parafrasejant el president de la Generalitat, Salvador Illa, que més val “un bon acord que córrer i accelerar”, sobretot quan Esquerra ha traslladat que el finançament singular ha d’estar resolt per començar a negociar els comptes per a l’any vinent. “Estem concentrats en treballar de forma discreta per tenir el millor acord possible de finançament singular amb el govern espanyol com més aviat millor, i que respecti al pacte d’investidura amb ERC”, ha apuntat la portaveu, i ha insistit que l’executiu vol “tenir pressupostos, però és difícil que sigui l’1 de gener”. “Mantenim l’objectiu de tenir pressupostos i d’assolir un bon acord pels pressupostos que necessita aquest país”, ha afegit.
L’executiu, a més, ha reiterat, com ja va fer Illa, que només portarà el projecte de pressupostos per al 2026 al Parlament de Catalunya quan comptin amb els suports dels grups parlamentaris preferents per al Govern. “Encara no s’han produït negociacions i això fa impossible detallar un calendari per a la presentació dels comptes”, ha detallat Paneque, que no ha volgut entrar a valorar si els comptes s’han d’aprovar tant sí com no durant el primer trimestre de l’any vinent. “Continuen els treballs interns” i els Departaments estan fixant les seves prioritats per elaborar els comptes de cara al 2026, i no hi ha prevista cap reunió amb republicans i comuns per iniciar la negociació. Tot i això, el Govern, segons ha dit el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, “no contempla” haver de tornar a prorrogar els pressupostos i confia poder-ne aprovar de nous per al 2026.
Avís d’ERC al Govern pel finançament singular
Esquerra Republicana, per la seva banda, ha advertit el Govern d’Illa que l’“estratègia de col·laboració” fixada amb l’executiu espanyol per tancar un nou sistema de finançament no li està funcionant. “El negoci de la col·laboració no els va bé”, ha manifestat la portaveu republicana al Parlament, Ester Capella, que ha convidat Illa a canviar d’estratègia i apostar per la “confrontació ideològica”. Així mateix, la formació ha reiterat que si el Govern vol asseure’s a negociar els pressupostos, primer caldrà tancar un nou model de finançament per a Catalunya, que sigui “singular i just”.
Els Comuns reclamen complir acords en habitatge i educació i negociar ja els pressupostos
Finalment, els Comuns han deixat clar que a hores d’ara no hi ha programada cap trobada amb l’executiu per avaluar el compliment dels acords d’investidura ni tampoc per negociar els comptes i ha lamentat que l’executiu no els convoqui. “En aquests moments el Govern no s’està treballant la confiança”, ha alertat el portaveu dels Comuns, David Cid, en una roda de premsa al Parlament de Catalunya, on ha instat l’executiu a complir els acords pendents en matèria d’habitatge i educació, i també a negociar els comptes del 2026. Cid ha advertit l’executiu que encara arrossega “incompliments importants” com, per exemple, encara no ha aplicat cap sanció a qui incompleix la llei d’habitatge, un any després d’haver posat en marxa el règim sancionador, i li ha demanat “què està fent” per aprovar els comptes. Així mateix, el portaveu dels Comuns ha lamentat que