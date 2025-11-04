Junts per Catalunya ha anunciat aquest dimarts que registrarà una sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) sobre la llei per regular el lloguer de temporada i habitacions. La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales ha manifestat la posició de la formació juntaire i ha carregat contra el PSC, ERC, els Comuns i la CUP a qui ha acusat de “menystenint el món local i el Parlament” i de crear “inseguretat jurídica”. En declaracions recollides per l’ACN Sales ha assegurat que “no s’ha tingut en compte el món local a través de les entitats municipalistes” i que les esquerres valedores d’aquesta llei només han permès a aquestes entitats fer aportacions per escrit. Junts, qui comptarà amb el suport del PPC -que ja va fer la mateixa petició- ha fet que la norma hagi saltat de l’ordre del dia que s’havia de votar en el ple d’aquesta setmana i la llei no tornarà al Parlament fins que el CGE emeti el seu veredicte.
El partit del president a l’exili, Carles Puigdemont, ha assegurat que no està en contra d’abordar la crisi de l’habitatge ni aquesta qüestió, però demana fer-ho a través d’altres procediments. Sales ha assegurat que des de Junts “no qüestionen la necessitat de regular els lloguers de temporada ni d’evitar els abusos”, però sí “la forma com el Govern i els seus socis d’ERC i Comuns, amb la col·laboració de la CUP, ho han fet”. De fet des de Junts han assegurat que el bloc d’esquerres del Parlament legisla “de pressa, malament i per la porta del darrere”.
En roda de premsa aquest dimarts, la portaveu de Junts al Parlament ha justificat que “no qüestionen la necessitat de regular els lloguers de temporada ni d’evitar els abusos”, però sí “la forma com el Govern i els seus socis d’ERC i Comuns, amb la col·laboració de la CUP, ho han fet”. Ha afegit que legislen “de pressa, malament i per la porta del darrere”.
La portaveu juntaire ha elevat el to i ha focalitzat la responsabilitat en el president de la Generalitat. Sales ha carregat contra el Govern de Salvador Illa acusant-lo de “governar per a satisfer els seus socis, especialment els Comuns” i ha aprofitat per destacar que des de la formació independentista el ‘modus operandi’ és ben diferent assegurant que Junts aposta “legislar amb rigor, amb participació, respecte de l’autonomia local”.
El Govern està convençut que la llei està ben feta
Des de la plaça Sant Jaume, però, la visió de la llei és ben diferent. La portaveu del Govern i consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, ha respost a Junts i ha assegurat que el Govern està “convençut” de la legalitat de la regulació del lloguer de temporada. “S’està fent bé i s’adequa al marc normatiu vigent” ha sentenciat Paneque.
La consellera ha volgut treure pit de la gestió del Govern i ha destacat que l’executiu català interpreta la crisi de l’habitatge amb una mirada més àmplia. “Des del Govern interpretem que, més enllà de les polítiques a mig i llarg terminin, és imprescindible intervenir el mercat per a que les famílies no hagin de destinar més d’un 30% dels ingressos a habitatge. Escoltarem totes les propostes en aquest sentit, però no és acceptable destinar el 40%, el 50% o el 60% dels ingressos a un lloguer”, ha destacat Paneque.