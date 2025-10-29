El Parlament de Catalunya ha aprovat aquest dimecres a la comissió de Territori i Habitatge l’acord entre PSC, Esquerra Republicana, Comuns i CUP per regular el lloguer de temporada. L’objectiu és que els propietaris no utilitzin l’escletxa legal per esquivar els topalls al preu del lloguer fixat per llei. Tot i això, la nova llei d’habitatge no es podrà votar al ple de la setmana que ve, com va acordar la Junta de Portaveus, perquè el PPC ha anunciat que portarà la norma al Consell de Garanties Estatutàries (CGE). Malgrat que el dictamen del Consell de Garanties no és vinculant, la llei no es podrà sotmetre a votació de la cambra catalana fins que hi hagi un pronunciament del CGE.
El Parlament va aprovar a l’abril el decret del Govern de mesures urgents en matèria d’habitatge i urbanisme. A canvi de rebre els suports necessaris, l’executiu va acordar amb les altres tres grups d’esquerra tramitar el text com a projecte de llei per poder regular el lloguer de temporada. El pacte defineix com a habitatge permanent el que es destina a satisfer la necessitat d’habitatge “amb independència de la seva durada” amb l’objectiu d’evitar que s’utilitzin contractes temporals per esquivar els topalls al preu del lloguer.
La nova llei pactada per les esquerres especifica que s’apliquen unes normes diferents dels habitatges que tenen una finalitat “exclusivament recreativa, de vacances o de lleure” i afegeix que “aquesta causa o finalitat s’ha de fer constar al contracte”. El text aprovat diu que, fins i tot quan hi hagi una finalitat acotada a un temps, com pot ser un lloguer vinculat a raons professionals, d’estudis o assistència mèdica, “s’aplicarà les normes dels arrendaments d’habitatge relatives a la fiança, garanties i a la determinació de la renda”. Així doncs, només queden fora de la regulació dels habitatges permanents aquells que realment siguin lloguers temporals vinculats a usos recreatius i turístics. I caldrà que els propietaris ho acreditin.
Així queda el lloguer d’habitacions i la protecció oficial
Pel que fa al lloguer d’habitacions, la norma fixa que la suma de rendes d’un mateix habitatge, ni que sigui a través de contractes diferents, “no pot ultrapassar” la renda màxima aplicable a l’habitatge. És a dir, la suma dels lloguers de les diferents habitacions mai podrà sobrepassar el topall del preu del lloguer de l’habitatge. Un altre dels aspectes que regula la nova llei fa referència als habitatges de protecció oficial. En aquest cas concret, s’estableix que els terminis de vigència de les qualificacions es prorrogaran “obligatòriament” quan estiguin en una zona de mercat tensat amb la intenció d’evitar que els pisos protegits en aquestes zones acabin al mercat lliure al cap d’uns anys.
El front comú de les esquerres
Durant el debat en comissió, la diputada i portaveu d’ERC al Parlament, Ester Capella, ha celebrat que es “repari” la vulneració dels drets dels ciutadans i es faci un pas més per acotar el mercat “salvatge” de l’habitatge. “Estem aquí per garantir els drets fonamentals dels ciutadans i no per garantir l’especulació”, ha subratllat durant la seva intervenció. La diputada dels Comuns Susanna Segovia, per la seva banda, ha dit que és “urgent” regular el lloguer de temporada i que entri en vigor a partir de la setmana que ve. Finalment, el diputat de la CUP Dani Cornellà ha dit que aquesta llei és un “primer pas” per avançar en el dret a l’habitatge, però ha admès que no l’aconsegueix. “Cal més feina, però és un pas endavant necessari”, ha insistit.
En canvi, Glòria Freixa, de Junts per Catalunya, ha criticat que les polítiques en habitatge estiguin “comandades” pels Comuns i ha denunciat que s’ha legislat “per la porta del darrere” sense escoltar el món municipal. Finalment, la diputada del PPC Àngels Esteller ha pronosticat que la nova llei “acabarà d’enfonsar” el mercat de l’habitatge a Catalunya i ha qualificat la proposició de llei d’“atac” a la propietat privada. A més, ha afirmat que regular el lloguer de temporada és “inconstitucional” perquè, segons ha dit, és competència de l’Estat espanyol.