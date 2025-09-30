El Govern ha exhibit màxima cautela amb la negociació per als pressupostos del 2026. Ho han fet després dels avisos d’Esquerra Republicana i els Comuns, socis preferents de l’executiu de Salvador Illa, que no volen sentit a parlar de cap negociació fins que estiguin enllestits els acords d’investidura en matèria de finançament, per una banda, i d’habitatge, per l’altra. De fet, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha evitat parlar a tenir els comptes en vigor l’1 de gener quan, en canvi, sí que ho havia fet en rodes de premsa recents posteriors a la reunió del Consell Executiu. “Estem treballant per mostrar consecucions concretes”, ha defensat en la roda de premsa d’aquest dimarts, on ha detallat que durant aquest mes d’octubre hi haurà avenços en matèria d’habitatge, però no ha concretat res respecte del finançament.
Paneque ha rebutjat posar data per presentar la proposta inicial que està elaborant el Departament d’Economia, ni s’hi tenen la intenció de presentar-los al Parlament amb l’acord tancat amb els seus socis, o sense que hi hagin tancat el suport, però ha dit que “el que és desitjable” és tenir els comptes aprovats com més aviat millor. Tot i això, Sílvia Paneque no ha contestat quan se li ha demanat fins a un parell de vegades si l’objectiu continua sent que els comptes entrin en vigor l’1 de gener. L’únic que ha dit en aquest sentit és que aquest objectiu “no està només en mans del Govern perquè estem en minoria i necessitem buscar consensos”.
L’endemà que els de Jèssica Albiach advertissin l’executiu que “no es donen les condicions per a entrar a negociar els pressupostos”, el Govern espera durant el mes d’octubre poder fer passos endavant pel que fa al registre de grans tenidors i també amb la creació de la unitat antidesnonaments. La portaveu ha detallat que treballen amb la previsió que durant la segona quinzena d’octubre es pugui aprovar definitivament al Consell Executiu el registre. D’altra banda, ha manifestat que a finals de mes podrien començar els treballs per crear la unitat. Amb aquests dos moviments, l’executiu espera “avançar” en la negociació dels comptes i demostrar que està “complint” tots els acords.
El finançament: una qüestió “complexa”
En canvi, no ha concretat res de finançament perquè el nou model continua pendent de la negociació entre Generalitat i el govern espanyol, i ha admès que és una qüestió “complexa”. De fet, la consellera ha reconegut que s’han de posar “d’acord amb el Ministeri”, i, d’altra banda, ha dit que no hi ha novetats respecte al grup d’experts que treballa la proposta catalana des de fa gairebé un any. “És una qüestió complexa i s’està treballant intensament, amb discreció i serenitat”, ha justificat la portaveu.
Amb tot, Sílvia Paneque ha sostingut que tenen la “voluntat” per complir amb els compromisos d’investidura per facilitar avenços en l’àmbit pressupostari, però ha sostingut que són camins paral·lels, i que no estan preocupats per aquesta situació: “No tenim preocupació, i el Departament d’Economia està fent el treball intern per tenir aquesta proposta més aviat que tard la proposta de pressupostos”. Finalment, ha manifestat que la negociació se centrarà de forma prioritària en els seus socis d’investidura, però no ha tancat la porta a parlar amb altres grups parlamentaris.