El Partit Socialista de Catalunya (PSC) ja fa mans i mànigues per aconseguir desbloquejar els pressupostos del Govern, que fa tres anys que estan prorrogats. La formació que encapçala Salvador Illa busca lligar els comptes amb els Comuns, els quals ja van permetre’l assolir la presidència. Abans de començar formalment les negociacions pels pressupostos, però, aquestes ja s’han encallat. Aquest dilluns, la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, després de reunir-se amb l’executiu català en el marc de la reunió de seguiment del pacte d’investidura, ha assegurat que hi ha “avenços” amb el Govern en matèria d’habitatge, però “no són suficients”, motiu pel qual avisen que “no es donen les condicions per a entrar a negociar els pressupostos”.
A hores d’ara, els Comuns s’abstenen a negociar els pressupostos catalans amb el govern d’Illa pels “incompliments” sobre el pacte d’investidura. En detall, Albiach assenyala que no s’està aplicant el règim sancionador i que no s’ha creat la unitat de desnonaments, entre d’altres. Dues qüestions fixades en l’acord que va permetre a Salvador Illa ocupar la presidència de la Generalitat: “Els acords estan per a complir-se, i complir-los vol dir de manera íntegra, posant en marxa tot allò que s’ha aprovat”, ha argumentat la líder dels Comuns a la cambra catalana. En aquest sentit, Albiach també s’ha referit al règim sancionador de la llei d’habitatge, acordat amb el Govern. Malgrat que ja s’ha començat a desplegar, els Comuns consideren que, de moment, és “paper mullat”, ja que encara no s’ha aplicat cap sanció.
El PSC busca el suport dels Comuns
Per la seva banda, malgrat les reticències actuals dels Comuns, des del PSC es mostren confiats a poder lligar el seu suport per començar a negociar els pressupostos. Així ho ha defensat a viceprimera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, que creu que aviat es podran “donar les condicions necessàries” per a iniciar les converses dels comptes. Des de les files socialistes aposten per continuar avançant en el compliment de l’acord d’investidura per assentar les bases de la negociació pressupostària. En matèria d’habitatge, que és el principal factor que encalla les converses entre socis d’investidura, fonts del Govern apunten a l’Agència Catalana de Notícies (ACN) que l’executiu ha expressat la seva “voluntat” d’aprovar durant el mes d’octubre el servei de protecció i estabilitat residencial i el registre de grans tenidors. En cas que aquests serveis s’aprovessin en les pròximes setmanes, l’estat de les converses entre Comuns i PSC podrien variar. De moment, però, les negociacions estan encallades. I encara no han començat.