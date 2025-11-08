El Govern ha assumit que serà “impossible” començar el 2026 amb pressupostos, però el president de la Generalitat, Salvador Illa, continua confiant a sumar ERC i els Comuns a l’equació per tenir tard o d’hora aprovada la seva proposta. En el marc d’una conferència econòmica a Reus, Illa ha afirmat que “ho farà tot” per “complir els pactes” i “preservar l’estabilitat”, el “primer element per garantir el funcionament del país”. Per ara, els Comuns insisteixen a posar l’habitatge al centre de les negociacions i ERC es nega a parlar-ne si no hi ha resultats amb el finançament singular acordat l’agost del 2024 i que va permetre el retorn del PSC al Govern. Complir els pactes i governar amb “sentit comú” és “el camí i el mètode”, ha dit Illa, per tirar endavant el nou finançament per a Catalunya i dotar el país “del pressupost que necessitem”.
En el seu discurs, Illa ha fet una referència especial a la crisi a l’habitatge, “la principal preocupació dels catalans i el principal factor de desigualtat”. També, encara que Illa no n’ha fet esment, és la qüestió principal que els Comuns posen sobre la taula per avançar en la negociació pressupostària. Aquest dissabte, la cara visible del partit al Parlament, Jéssica Albiach, ha demanat al Govern que tingui “una actitud taxativa” si vol tenir pressupostos. En aquest sentit, els Comuns exigeixen a Sàmper que “surti del racó” i obri expedients als anuncis “il·legals” d’habitatge. El president ha apel·lat a l’interès general i el bé comú per teixir la seva obra de govern i, potser davant les crítiques dels seus socis d’investidura, ha afirmat que “estem fent tanta feina com podem” per complir els pactes anteriors.
Illa demana un “canvi de paradigma” amb l’habitatge
Més enllà de contestar, sense citar-los, els avisos de l’oposició, el president de la Generalitat ha apuntat que cal “un canvi de paradigma” per solucionar els problemes que arrossega el mercat residencial. És a dir, que s’entomi l’habitatge “com un dret i no com un negoci especulatiu”. Per això ha destacat que posarà en marxa “un nou acord de país per l’habitatge per activar de manera imminent els plantejaments urbanístics a tot el país i disposar de més sòl”.
El president també ha aprofitat la seva visita a terres reusenques per recordar inversions importants per al territori, sobretot a la indústria petroquímica i amb el corredor ferroviari entre Tarragona, Lleida i Saragossa. També s’ha compromès a mobilitzar 66 solars del Camp de Tarragona per construir prop de 2.000 habitatges públics.