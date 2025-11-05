L’endemà que el Govern donés gairebé per impossible tenir els pressupostos en vigor l’1 de gener del 2026, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s’ha mostrat confiat que aquest cop sí que podrà aprovar els comptes. Tot i això, durant la sessió de control d’aquest dimecres al Parlament de Catalunya, els Comuns l’han advertit que prohibir les compres especulatives d’habitatge serà una mesura “central” en la negociació dels comptes que, com han reconegut les parts implicades, encara no ha començat. Illa ha manifestat que està treballant per aprovar-los, i confia fer-ho “com més aviat millor” per donar “estabilitat” al Govern.
Illa ha assegurat que el seu executiu “està treballant” en l’elaboració dels comptes i ha deixat clar que “els presentarà” quan toqui. De fet, l’executiu va detallar ahir que els portarà al Parlament quan hi hagi un acord amb els socis prioritaris de la legislatura. És a dir, ERC i Comuns. “Espero que s’aprovin; crec que s’aprovaran”, ha defensat el cap de l’executiu durant la sessió de control al Govern. En aquesta línia, ha recordat que es va comprometre a dissenyar uns comptes i ha assegurat que així ho farà, però ha reiterat que no els presentarà a la cambra catalana fins que tingui els suports lligats.
Així mateix, El president de la Generalitat ha insistit, com ja va fer fa dues setmanes, que el Govern estudia “a fons” la possibilitat de prohibir les compres d’habitatge amb finalitats especulatives a Catalunya, però ha avisat que no és senzill des del punt de vista jurídic. Illa ha explicat que ha llegit l’informe del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) i que n’ha encarregat d’altres i ha assegurat que no li tremolaran les cames a l’hora de garantir el dret a l’habitatge, i que treballaran amb els grups de la cambra catalana que tinguin interès en aquesta mesura. “Sempre que siguin plantejaments realistes, versemblants, i que hi tinguin cabuda en el nostre marc jurídic”, ha advertit.
Els Comuns situen la prohibició de la compra especulativa al “centre” de la negociació
Illa ho ha dit, després que la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, fes referència a l’informe, que avalaria jurídicament aquesta mesura, i la proposició de llei que el seu grup ha presentat per prohibir les compres especulatives. Així mateix, Albiach ha replicat que “la feina jurídica ja està feta”, i que és el moment de posar “mesures en marxa”, i ha advertit el president que, si pretén negociar amb els Comuns els Pressupostos per al 2026, haurà de complir els pactes pendents amb la seva formació. I, no només això, perquè els Comuns han deixat clar que el veto a la compra especulativa serà “un tema central a taula” de negociació dels comptes.
Junts reclama a Illa que els presenti els comptes abans d’acabar l’any
Durant la sessió de control al Govern, el president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, ha recordat que Illa es va comprometre a aprovar pressupostos l’any passat, i ha subratllat que ni ho va aconseguir llavors ni, de moment, ho ha aconseguit enguany. “L’únic responsable que no hi hagi pressupost és vostè”, ha advertit Batet, que ha instat el president de la Generalitat a presentar els comptes al Parlament abans d’acabar l’any i li ha retret que “centrifugui la seva responsabilitat i la seva feblesa en els altres”. “Així no es governa un país: Això és mala política que només genera desafecció i fomenta els extrems”, ha sentenciat.