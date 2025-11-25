Els metges es troben en peu de guerra per la situació actual de les seves condicions laborals. Per una banda, els metges que formen part del sistema públic català mantenen en aquests moments un pols amb el Departament de Salut, encapçalat per la consellera Olga Pané, per millorar les seves condicions laborals, ja que denuncien que amb les actuals estan sotmesos a una forta “sobrecàrrega assistencial”. Per altra, els metges de la privada també denuncien que les seves condicions retributives actuals, que depenen en gran majoria de les companyies d’assegurances, són insuficients, cosa que genera un greuge per als metges d’aquest sector. Així ho ha desgranat aquest dimarts al matí el president de la secció col·legial de Metges d’Assegurança Lliure del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, el doctor Pere Torner, durant la presentació del darrer estudi del sector per “prendre el pols de la medicina privada”: “Fem bastants actes mèdics per sota de preu de cost, que això”, assevera el doctor Torner.
D’acord amb les dades recollides en l’estudi, el 70% dels ingressos que perceben els metges de la privada provenen de les companyies asseguradores, malgrat que des del Col·legi asseguren que el percentatge és encara més alt. Tenint en compte aquesta situació, els metges enquestats en l’Estudi dels professionals del sector de la medicina privada 2025, elaborat a partir de la resposta de més de 1.270 facultatius -la major part de Barcelona-, denuncien que en els darrers cinc anys els seus ingressos no s’han incrementat. Ans al contrari. Segons asseguren, s’han reduït lleugerament. En concret, només el 25% dels metges enquestats afirmen que els seus ingressos s’han incrementat en els darrers cinc anys. Per al 75% restant, o bé han disminuït -tal com indiquen un 25% dels enquestats- o bé s’han mantingut igual, com mostren el 50% dels enquestats.
“Infravalorats” per les asseguradores
En aquesta línia, el doctor Joan Carles Raiteri, secretari de la secció col·legial de Metges d’Assegurança Lliure del CoMB, alerta que hi ha moltes companyies assegurades que no volen apujar les retribucions del sector d’acord amb l’índex de consum: “Nosaltres no som una companyia, atenem persones. No deixarem de visitar perquè no ens hagin apujat l’IPC, però hi ha moltes companyies que no l’han volgut pujar”, argumenta el doctor Raiteri. Aquest fet, doncs, és un dels principals tensors de la relació amb les asseguradores. En concret, gairebé un 65% dels metges del sector privat enquestats no se senten ben valorats per les companyies. El principal motiu són les condicions retributives -que concentra un 49% de les respostes-, però no l’únic. Un 17% dels enquestats també considera que no se sent valorat per les asseguradores a causa de la manca de comunicació per part de les companyies. Un 12% també creu que aquestes companyies només busquen el “rendiment econòmic”, mentre que un 8% denuncia una manca de reconeixement dels metges per part de les asseguradores.
D’acord amb les respostes, la companyia d’assegurança lliure més ben valorada per als professionals del sector privat és Assistència Sanitària Col·legial, que obté una puntuació de 7,48 i repeteix, de la mateixa manera que en els darrers deu anys, al capdavant de la classificació. En canvi, la companyia menys ben valorada és ASISA, amb una valoració de 3,11. Des del consell de col·legis de metges també destaquen que la companyia per a la qual treballen més metges, és a dir, Adeslas, ha millorat en aquesta darrera enquesta i ha passat d’un 5,1 (2022) a un 5,97, la qual cosa li ha permès ascendir en la posició al rànquing general, de la vuitena a la tercera posició.
Amb tot, els representants dels col·legis de metges que han participat aquest dimarts en la presentació de l’informe també han denunciat que les pòlisses de baix cost que ofereixen les asseguradores, que es poden aconseguir per menys de 20 euros, segons asseguren, “posa en risc la qualitat assistencial” que reben els pacients. Així doncs, tal com es constata en les conclusions de l’informe, d’acord amb les opinions dels professionals enquestats, “el futur de la medicina privada implica fer front a diversos reptes, entre els quals destaquen el de la millora de les condicions professionals i retributives, la incorporació de noves tecnologies i la millora de la formació, per tal de fer més atractiu el sector per als professionals”.